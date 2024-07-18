金管局将制定更明确标准 对抗洗钱与恐怖主义融资

本地揭发最大规模洗钱案后，新加坡金融管理局将为金融界制定更加明确的标准来对抗非法资金流入。

新加坡金融管理局局长谢啇真星期四（7月18日）在发布金管局年报的记者会上指出，尽管我国对反洗钱和恐怖主义融资制定高标准的条例，但个别金融机构在执行和作业上有所不同。有鉴于此，必须要为业界制定一套更清楚的作业程序，而不是收紧标准和要求。

谢啇真说：“我们计划与业界接洽，针对当局的监管期望进行澄清，帮助业界更一致地达到反洗钱要求。我们也支持和欢迎业界制定最佳实践方案。”

随着洗钱案最后一个被判刑的被告苏剑锋在上个月被判坐牢17个月，本地最大规模洗钱案终告一段落。这起案件涉及的资产和款项高达30亿元。据悉，10名不法之徒把资产分散到16家金融机构。

谢啇真强调，这起洗钱案并不会改变新加坡财富管理领域的发展轨道，或是当局对监管标准的立场。

金管局正检讨洗钱案调查结果

金管局与涉及这起洗钱事件的金融机构展开的监管工作大致上已完成。当局目前正检讨调查结果，以及决定应采取的适当监管行动。

谢啇真说，新加坡继续欢迎合法财富，并确保我国的程序和体制在维护高水平监管标准之际，也支持这个领域的发展。

本地爆出大规模洗钱案后，有不少家办业者反映，申请成立家办的审查过程更严格，等候时间从之前的不到六个月，延至长达18个月。与此同时，我国正面临中东和香港等地区“抢家办”的竞争，等候时间延长可能让富裕人士对在本地设立家办有所却步。

金管局副局长（市场与金融发展）梁新松在记者会上透露，金管局近年收到的税务奖励计划申请激增，但当局已采取措施，在今年底之前处理这些积压的申请。从明年开始，等候时间应该会恢复到正常的三个月时间。