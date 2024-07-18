金管局：长期债券发行额去年涨近六成达1032亿元

尽管面对高利率的环境，市场也预期全球经济将放缓，但是新加坡债券市场表现不俗，去年长期债券的发行额反弹大增59％，达到770亿美元（约1032亿新元）。

新加坡金融管理局星期四（7月18日）发布了2024年新加坡企业债券发展报告。

报告指出，去年发行额大幅增加，是因为在新加坡的国际企业，为亚洲的营运和业务拓展进行融资。

然而，在高利率环境和预期经济放缓的情况下，去年全球债券发行额稳定维持在6.6万亿美元。由于资金成本增加，亚洲企业减少融资，亚洲（不包括日本）的G3债券（美元、欧元和日元）发行额同比减少16.5％至1600亿美元。

不论是新元或外币债券，金融机构依然是去年最活跃的发行机构。

在新元债券市场，共额外发行了130亿元债券，金融机构的发债占比，较2022年增加了31.8个百分点。报告指出，这部分是因为银行的业务基本面强劲，需要更多资本。

金融机构加上一般企业的发行，抵消了政府法定机构减少发债的影响。法定机构去年的发行额同比减少了74亿元。

企业外币发债大增

其中一个例子是国际药厂辉瑞的全资子公司Pfizer Investment Enterprises，去年上半年发行310亿美元的多期债券用于收购融资。

报告说：“2024年初，我们还看到来自科技和消费领域的知名外国企业，利用新加坡企业债券市场募集资金。”

过去20年 新加坡外币债券市场发行复合年增率约为10％

过去20年来，亚洲（日本除外）的企业债券市场增长强劲。2004年到2023年，新加坡外币债券市场的发行额，复合年均增长率（CAGR）大约是10％，全球市场仅增长1％左右。

报告指出，致力于区域化和全球化的企业，更常利用亚洲的国际债券市场集资和增加融资管道。

新加坡债券市场没有资本管制和对冲限制，也不征收预扣税（withholding tax）。许多资产管理公司在新加坡设立了区域总部，在新加坡管理的资金，超过77％来自新加坡以外的地方，资产管理规模达到5.4万亿元。

今年全球金融条件维持紧缩，主要中央银行何时减息，依然是未知数。尽管利率升高，且市场波动，报告仍认为，亚洲依然会是亮点所在。一方面亚洲受惠于短期的利好因素，例如企业须要再融资，以支持它们在国际市场的增长；另一方面，亚洲转型和过渡到净零排放，中期也须要融资。