分析：发展商买地仍谨慎 政府售地竞标价低于预期

最新的政府售地竞标结果，继续反映发展商在买地时的谨慎和保守的态度，坎贝拉弯和狄苏莎道地段的最高竞标尺价都低于850元，也逊于市场预期。

市区重建局星期四（7月18日）公布政府售地计划的招标结果显示，成功被发展商勾出后推出竞标的锡安路B地段获得两方竞投，其他两个开标的地段都没有超过三方投标，符合市场对发展商反应不会热烈的预期。

在三幅地当中，坎贝拉弯（Canberra Crescent）吸引三方竞投，反应最热烈，不过分析师普遍认为出价略显保守。

最高竞标价为庆隆（Kheng Leong）子公司Peak Nature和刘景发（Low Keng Huat）子公司Huatland Development，标价为2亿7900万元，相当于容积率每平方英尺793元。这个出价比早前市场预期的900元至1000元低许多。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹说：“这个标价比预期中低，如果成功获颁将会是2020年3月以来，政府售地在中央区以外最低土地价的地段。”

当时坎贝拉通道A段和B段，分别以容积率每平方英尺644元和650元售出。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣认为，坎贝拉弯地段的最高标价与第二高的标价的差距只有1.4%，显示发展商对这个地段的潜能和价值看法接近。

位于三巴旺区的坎贝拉弯地段面积约2万零437平方米（约21万9982平方英尺），预计可发展375个单位。

黄秀莹预计，当这个地段的项目推出时，每平方英尺价将在1850元以上，比中央区以外新项目的平均尺价2100元来得低。

位于武吉知马路上段的狄苏莎道（De Souza Avenue）共获得两方竞投，出价最高的是SL Capital, 开出容积率每平方英尺841元的价格。地段的面积约为1万9245平方米，可建造约355个住宅单位。

以容积率每平方英尺841元的地价来看，黄秀莹预计项目推出时的平均售价为2000元。

麦俊荣说，发展商对这个地段的看法较有分歧，两个竞标者的标价相差22.3%，显示第二个标方Capital Development或看法太过悲观或采取投机心态，希望以更低的价格购得地段。

锡安路B段处于外国人买家青睐地区

早前被发展商看好，以容积率每平方英尺价1080元成功从备售名单勾出的锡安路B地段，面积为9286平方米，今年5月正式推出供竞投，最终收到两份标书。

长春产业（Allgreen Properties）旗下Valerian Residential Pte Ltd的出价最高，相当于容积率每平方英尺1304元。

莱坊研究部主管郑卫铭认为这个出价高于预期。因为批邻的锡安路A地段预计可建1170个单位，而附近的里峇峇利埔（River Valley Green）A地段也已经获颁，预料会添380个单位，这些地段将在差不多同一个时期推出项目。

他说，锡安路B段处在外国人买家青睐的地区，但目前外国人买家面临60%的额外买方印花税（ABSD）， 要在这个地段销售单位或会面对挑战。

他说：“这个招标价的收支平衡成本尺价介于每平方英尺2500元至2800元，取决于技术、材料和设计，项目开售尺价会从2900元起跳。”

ERA新加坡首席执行长朱泳强说，如果里峇峇利和锡安路的五个地段都被颁发，不包括常住服务公寓在内，这个地区会有2555个私宅单位会在明年推出。充裕供应量将大于这一带的买家群需求。