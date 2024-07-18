金融机构将获1亿元额外拨款 推动量子和AI科技发展创新

新加坡金融管理局将额外拨款1亿元，支持金融机构在量子和人工智能（AI）科技方面的能力建设，并推动和两者有关的创新与发展。

这笔资金将在“金融领域科技和创新3.0计划”（Financial Sector Technology & Innovation Grant Scheme，简称FSTI 3.0计划）下发放。

金管局星期四（7月18日）发布2023／2024年报，同时作出上述宣布。金管局将在FSTI 3.0计划下，设立一个与量子科技有关的子计划。

子计划提供的补助包括支持新加坡建立量子计算与安全创新的职能，协助金融机构和国际科技企业，探索新机遇。金管局将为有关人力和其他符合条件的开支，如硬件和软件、会员费和牌照等，提供最多50％资助，为期24个月。

另一项是科技创新补助，鼓励金融机构采用量子科技，金管局将共同出资最多50％。

为加强网络安全，金管局也将提供30％资助，支持与后量子密码学（Post Quantum Cryptography，简称PQC）和量子密钥分配（Quantum key distribution，简称QKD）有关的试点项目，旨在保护企业关键数据安全。

金管局局长谢啇真说，量子计算是一项能带来变革的科技。根据麦肯锡估计，在金融服务业采用量子科技，能在2035年前，创造超过6000亿美元（约8050亿新元）价值。

金管局正在和业界开发量子密钥分配的概念验证沙盒，沙盒预计今年底实施。

生成式AI如何改变金融工作研究报告 明年初发布

另外，金管局和新加坡银行及金融学院（IBF）已委托展开一项详细研究，探讨生成式AI将如何改变金融业工作，并找出所需的新技能，预计明年初发布结果和建议。

金管局也在整理一份如何应付AI模型、科技与网络风险的良好实践，并考虑明年发布监管指引。由金融业主导的AI治理手册，预计将在同时间完成。