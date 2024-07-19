我国资产管理规模增10%至5.4万亿元 金管局扭转连续两年亏损

尽管市场依旧笼罩着诸多不确定因素，全球经济增长维持坚韧，通货膨胀也持续放缓，新加坡经济和金融市场各项发展指标皆有改善。

新加坡的资产管理领域持续增长，截至去年底，资产管理规模（AUM）达到5.41万亿元，较前年增长10％，增速高于亚洲整体，也与过去五年复合年均增长率（CAGR）保持一致。此前，我国资产管理规模于2022年减少10％至4.9万亿元。

得益于全球债券和证券收益，去年全球资产管理规模增长12％，亚洲增长8％。

金管局扭转连两年亏损

新加坡金融管理局星期四（7月18日）发布截至今年3月底的2023／2024年报，以及2023年新加坡资产管理调查报告。

上财年，金管局取得38亿元净利。今年1月1日起担任金管局局长、首次主持年报发布会的谢啇真指出，这包括127亿元的利息收入、股息和已经实现的资本收益，以及17亿元汇兑收益。不过，106亿元的公开市场操作（money market operations）净成本和其他开支，部分抵消收益。

为对抗通胀而收紧货币政策，金管局曾在前年蒙受308亿元净亏损，是当局历来最大亏损。当局在2021／2022财年也净亏74亿元。

金融服务业各方面取得良好进展

谢啇真在会上说：“新加坡的金融服务业去年依然保持坚韧，并在各方面取得良好进展。”

私人市场增长尤其显著，2018年至2023年，新加坡私募股权和风险资本的资产管理规模，取得24.6％复合年均增长率，达到6500亿元以上，过半资产流向支持亚太业务的增长。

谢啇真认为，私人信贷将保持增长，大型国际私人信贷经理人在新加坡扩大他们的亚洲团队，新的经理人也在这里探寻区域市场的投资机会。

利率虽然处在数十年来的高水平，新加坡企业债券市场强劲回弹，市场规模扩大10.5％至5660亿元。新加坡也是亚细安最大的可持续发展债券市场，去年的发行同比增加7％，至380亿元左右。

保险业的净保费和总资产去年增长6.4％和6.8％，银行业总资产在2018年至2023年的复合年均增长率为5.5％。

谢啇真说，金管局将继续推动新加坡金融业打造新的能力，和更好地服务社会大众。这包括加强对金融机构科技风险的管理要求，和制定一项科技保障计划，以提高银行服务的韧性。

金管局也额外拨款1亿元，支持金融机构在量子和人工智能（AI）科技方面的能力建设，并鼓励相关创新与发展。

今年经济增长动能料加强 全年增长接近2％至3％

谈及宏观经济展望，谢啇真说：“全球经济增长相对坚韧，通胀持续降温，今年新加坡经济增长动能应能加强。”

我国主要经济领域的增长，将逐渐回到冠病疫情前的正常水平，今年全年经济增长接近2％至3％，产出缺口预料在今年底弥平。

在对抗通胀方面，我国也取得良好进展。核心通胀率去年第一季达到最高峰5.4％，今年4月和5月，核心通胀平均为3.1％，较今年第一季的3.3％放缓。如果没进一步发生不可预料的情况，核心通胀明年将降至2％。

担任金管局主席的副总理兼贸工部长颜金勇在年报献词中说：“在通胀降温的‘最后一里路’，我们须要耐心和毅力，我国核心通胀估计将从今年第四季度起，更明显回落。”

谢啇真强调，金管局的货币政策制定，仍以维持中期物价稳定为首要目标。今年起，金管局从每半年，改为每季度发布货币政策声明，下一次将于7月底发布。