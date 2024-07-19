海指下一轮涨势或由房地产和REITs推动

今年以来，投资者对房地产投资信托（REITs）领域相当谨慎，全球及新加坡的相关指数普遍下跌。不过，REITs已计入相当多负面因素，外加利率将下调的可能性，或能吸引更多投资者回到这个领域。

华侨投资研究公司总经理李彩莲在星期四（7月18日）举行的投资展望分享会上说，新加坡股市今年表现相当出色，但在利率较长时间保持高位的情况下，各领域表现不一，金融业领涨，房地产领域却表现不佳。

新加坡银行股利润率 明年第一季或面临压缩

今年，新加坡银行股受益于高利率的环境，迄今的总回报超过20％。就盈利而言，李彩莲认为，未来几个季度仍将保持稳定，但到了明年第一季，利润率或面临压缩。尽管如此，银行的贷款增长可能更强劲，利率明年进一步下滑，或推动企业获取更多贷款。

李彩莲说，新加坡海峡时报指数近一轮涨势主要由银行股推动，海指还有进一步上扬的空间，但下一轮涨势可能由房地产和REITs领域推动。

REITs方面，李彩莲较担心违约和债务成本等。她看好规模较大的REITs，如果其中一两个租户违约，对投资组合的整体影响不会那么大。

她也针对数据中心REITs说，在新加坡上市的几家数据中心REITs，特别是如果对本地市场有敞口的REITs，基于新元坚挺和数据中心需要消耗大量能源等因素，净利将受影响。

数据中心REITs仍体现良好趋势 且还有增长潜力

不过，从全球来看，数据中心REITs仍体现良好趋势，企业会寻找更便宜的地点安置数据中心，因此这个领域还有增长潜力。

至于美国选举，李彩莲指出，特朗普成为下一任美国总统的可能性非常大，但选举结果对新加坡股市的影响预计较小。对新加坡来说，亚洲已是更大的市场，许多新加坡上市公司也以本地为重点。因此，转向亚洲实现多样化，在某种程度上让新加坡免受美国政治波动的影响。