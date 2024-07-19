新加坡第二季店屋交易低迷 仅16间售出

由于市场对店屋兴趣的回升还未转化成交易，今年第二季店屋市场表现平淡。

合登（Huttons）数据分析星期五（7月19日）发布的店屋市场报告估计，第二季有16间店屋售出，环比减少30.4%，同比大跌66%。第二季店屋总交易额达1亿6370万元，环比下降11.5％，同比跌62.1%。

合登认为，下滑的店屋交易量，其实与店屋市场的情绪并不相符，因为当与30亿元洗钱案有关联的店屋求售时，潜在买家表现出浓厚的兴趣，但这些店屋中有部分目前还未完成交易。

报告指出，有吸引力的售价和位于市中心边缘的地理位置，第八区（小印度、实龙岗路、赛义德威）的店屋仍然最受欢迎，第二季半数店屋交易集中于此，交易额介于430万元至530万元。

此外，第二季转手约九成的成交店屋，为999年或永久地契。

报告指出，铁道广场（The Rail Mall）今年6月由百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）以7850万元的价格售出，打破2022年3月惹兰苏丹一排店屋，以7480万元售出的历史最高成交价，可能是有史以来最大的店屋交易。此次交易收益约达1650万元。

今年5月，亚逸街的一栋与洗钱案相关的店屋以1650万元售出，根据其2017年9月的买入价，其价值已上涨470万元。

店屋租赁需求环比升3.7% 租金中位数涨6.4%

报告也说，今年第二季店屋的租赁需求环比上升3.7%，租金中位数也上涨6.4%。

展望未来，合登认为与洗钱案相关的店屋将在未来几个月内完成交易，提振店屋在下半年的交易量和交易总额。

尽管如此，2024年店屋市场的整体活跃度可能依然不比去年，交易量和交易总额预计同比减少三成至四成。