今年第一只第二上市股海伦司 首日交易股价收于0.365元

经营酒馆与特许经营业务的海伦司正式于新加坡证券交易所第二上市，它也是新交所今年迎来的第一家第二上市公司。

在香港交易所主板挂牌上市的海伦司国际控股有限公司（Helens International Holdings）通过介绍方式，星期五（7月19日）正式在新交所主板挂牌交易。由于公司是通过介绍方式上市，因此没有发行新股，也保留香港交易所自2021年以来第一上市的地位。

公司股票在新交所首日交易量低，股价在0.365元至0.385元区间波动，最终以0.365元闭市，低于公司在香港股市星期四（18日）收市时的0.373元（2.17港元）。

海伦司是一家总部设在中国，以年轻人为主要客户群的酒馆连锁品牌，它也拥有自家品牌的酒精饮品。截至今年3月19日，公司共有503间酒馆遍布中国、香港和新加坡。根据网上资料，公司在新加坡的乌节中央城、赞美广场和克拉码头设有三家酒馆。

海伦司相信第二上市将有利推广企业形象及提升其证券流动性

尽管第二上市不涉及在新加坡的股权筹资，公司相信第二上市将拓宽公司的股东基础及未来的筹资渠道，长远而言有利于推广公司的企业形象及提升其证券的流动性。

此外，公司相信在新加坡挂牌有助发展本地市场，并进一步提升公司的全球知名度，对公司拓展国际业务有助力。

根据新交所网上资料，除了海伦司，目前在本地第二上市的还有另外26家公司，当中包括中国电动车制造商蔚来汽车（NIO），菲律宾的皇胜酿酒（Emperador）、香港置地（Hongkong Land）、顶级手套（Top Glove）等。

新交所发言人在回答《联合早报》询问时说，作为更广泛战略规划的一部分，公司会继续评估第二上市的时机与规模。