多个不利因素导致市场疲软 海指下滑0.68%

隔夜美股和区域市场疲软等多个不利因素，导致本地股市连续两日下滑。新加坡海峡时报指数星期五（7月19日）下滑23.60点或0.68%，闭市报3447.56点。

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平在接受《联合早报》采访时说，隔夜美股和区域市场疲软，加上市场担心特朗普上任会让中美关系恶化加剧，海指在多日未能重新突破3500点后，接连回调。指数自7月开始，已上涨近5%，获利回吐在意料之中。

亚太多个股市大幅下滑。台湾和香港分别大跌2.26%和2.03%；首尔和悉尼各下跌1.03%和0.81%；日本小幅走低，收跌0.07%；上海和深圳则逆势上扬，分别涨0.17%至0.34%。

就全周看，新加坡股市高开低走，全周下跌1.4%。

许多散户近期选择高位套利

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）总结说，新加坡股市在星期一（15日）触及3509点的高位后，在本周最后一个交易日时测试了3430点。新电信（Singtel）在这周领涨，而星展集团（DBS）则跌幅最大。不过，两只股票在今年的回报率均在24%左右。

他还说，许多散户投资者在近期指数反弹中选择高位套利，这与上半年净买入形成鲜明对比。未来几个月，市场是更倾向成长股还是价值股，在一定程度上取决于接下来的业绩报告。

新加坡股市全场成交量9亿8933万股，总成交额11亿2000万元。上升股206只，下跌股375只。

成份股方面，26只下滑，三只上扬，一只持平。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别滑落1.7%和1.5%，收报2.31元和1.31元。

涨幅居前的是泰国酿酒（Thai Beverage）和新科工程（ST Engineering），前者起1%，收报0.505元；后者起0.91%，收报4.45元。

个股消息方面，仟湖鱼业（Qian Hu）闭市后宣布上半财年业绩，公司净利大涨超过六倍至25万元，去年同期仅为3万元。集团每股盈利达0.22分，大幅高于去年同期的0.03分。仟湖鱼业股价维持在0.141元。

在回复新加坡证券投资者协会（SIAS）对股价和公司净利的质询时，万国公司（Bukit Sembawang）回复说，公司强劲的现金流使其能够收购更多用于开发和投资的房地产，这也为公司提供抵御市场不确定性的能力，并有助于公司抓住商机。董事会也定期审查管理层在实现既定目标方面的表现，并通过不断审查和完善业务战略，来增加公司价值和提高资本效率。

至于公司高层频繁人员变动的质疑，公司回复，三名离职是出于个人原因，对公司运营没有实质性影响。万国公司闭市股价跌0.28%，报3.59元。

被列为新交所观察名单的泉合近海（CH Offshore）公布公司上半年盈利指引，由于集团船舶使用率提高和第三方租赁船舶收入增加等原因，预计今年上半年净利将扭亏为盈。公司闭市股价维持在0.051分。