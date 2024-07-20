全球大宕机影响有限 新元货币与外汇市场正常运作

7月19日发生的全球大范围宕机，我国的新元货币市场（money market，短期金融市场）和外汇市场星期五正常运作。

针对全球网络瘫痪的影响，新加坡金融管理局（MAS）星期五（7月19日）晚上发出文告说，它知道这影响了各地和新加坡公司机构的电脑系统。

“我们已要求各大金融机构报告此次中断的影响。它们报告说，此次中断对客户及它们的关键业务没有影响或影响有限。”

分析：事件不会显著影响全球经济

另一方面，网络瘫痪虽影响旅行、商品、外汇与证券交易和辅助服务，威胁到加剧科技股的跌势，分析师和经济师认为，这对股价的影响短暂，对全球经济不会有带来显著影响。

兴业银行代首席经济师颜圣充接受《联合早报》访问时说：“一个教训是我们非常的依赖电脑、资讯科技。不过，在假设问题明天就解决的情况下，这只是一天的事情，我们不认为我们的经济会受到打击。”

网络安全公司CrowdStrike的软件问题导致星期五全球许多电脑系统故障，微软公司的云服务因此一度瘫痪，使到全球部分银行受影响。

CrowdStrike和微软的股价星期五盘前一度大跌21％和下跌1.9％。美国股市开盘后，微软股价跌1.65%，报433.1美元；CrowdStrike股价则下跌14.15%，报294.51美元。

但随后，两只股迅速回弹。截至本地时间晚上10时30分，微软股价恢复到440美元水平，大致持平；Crowdstrike则升至约308美元水平，跌幅收窄至10%左右。

美股开盘后则整体呈下跌趋势。重量级的道琼斯工商指数降0.55%，不过以科技股为主的纳斯达克100指数，开盘后先起2.67点，报19707.76点。

欧元区Euro Stoxx 50指数已再跌0.65％并势将五天连跌。

伦敦交易所集团的新闻和数据平台受到网络瘫痪的影响，全球用户难以取得服务，导致各个金融市场的运行受干扰。

新交所交易活动不受影响

在新加坡，新加坡交易所的网上服务和康福德高的Zig应用受到了影响。奕丰集团的交易平台星期五午后也短暂出现状况，它曾公告在调查原因，没多久问题就解决。

新交所文告说，一些服务受到影响，但“交易活动不受影响，市场依然公正、有序和透明”。证券市场正常收盘，衍生产品市场继续正常交易。一些CDP交易后服务受影响，大多数交易成功结算，少许交易将滚动到星期一结算。

全球能源市场交易方面，欧洲能源交易所的内部电邮说，客户使用它的Trayport平台进行交易时面对问题，因为第三方供应商的基础设施出状况。

彭博社引述Gama资产管理公司首席投资官拉吉夫说，网络瘫痪导致股价下跌的情况不大可能持续太久，投资者可以乘机选择性进场。然而，股票板块轮动非常剧烈，并且可能持续更长时间。