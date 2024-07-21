弗洛拉通道私宅项目Kassia开盘首周末售52%单位

位于樟宜北路上段弗洛拉通道（Flora Drive）的私宅项目Kassia首个周末开盘，共售出约52%单位。

丰隆集团（Hong Leong Group）星期天（7月21日）发文告说，项目共售出144个单位，售价介于每平方英尺1821元至2177元。项目最受欢迎的是一卧房和二卧房单位；约90％的买家为新加坡人，其余则是永久居民。

Kassia是由丰隆控股、城市发展和TID组成的合资公司Tripartite Developers发展的永久地契项目，共有276个单位，预计可在2027年获得临时入伙准证。

中央区外罕见永久地契新私宅项目

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣说，与过去三个月推出的其他私宅项目相比，Kassia首个周末开盘的销售率最高，其他项目的销售率则仅为各项目总单位数量的1％至30％。

“这个永久地契项目成功的一个关键因素。是它相对具有吸引力的价格，每平方英尺1821元至2177元的范围，与99年地契新私宅项目的典型价格范围相似。最畅销的一卧房和二卧房单位，对买家有更广泛的吸引力，适合单身人士、夫妇、有一个孩子的年轻家庭、退休人士，以及投资者。”

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）也认为，Kassia的价格吸引了买家。相比之下，根据买卖禁令数据，今年迄今（截至7月14日）中央区以外（OCR）永久地契新私宅项目的平均成交价接近每平方英尺2080元，而99年地契新私宅项目（不包括执行共管公寓）的平均成交价约为每平方英尺2160元。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明指出，自2021年，中央区以外没有999年或永久地契私宅项目登场，这使得Kassia成为中央区以外罕见的永久地契新私宅项目。

Kassia有一卧房至四卧房单位，面积最小的一卧房单位价格从88万3000元起跳、二卧房和三卧房价格分别从119万6000元和165万9000元起跳。最大的四卧房单位价格则从246万2000元起跳。

ERA新加坡首席执行长朱泳强说，就目前而言，购房者和投资者认为价格在150万元以下的单位是更为谨慎的选择，因为利率较长时间保持在高位，以及较高的额外买方印花税（ABSD）仍是他们的主要考量。

Kassia强劲表现 或能促进新私宅市场销量

今年上半年，本地新私宅销量表现疲弱，发展商仅售出1916个单位。麦俊荣说，这是过去29年来半年内的最低销量。未来六至九个月将约有20个新私宅项目准备推出。Kassia的强劲销售表现，可能成为下半年更多项目陆续推出的推动力，促进新私宅市场的销售。

伊斯迈认为，Kassia的强劲表现可能鼓励潜在买家，在下半年更多项目推出前开始评估住房需求。另外，美国联邦储备局或在9月开始降息，这有助在未来几个月增强市场信心。

Kassia是Tripartite Developers在这地区的最后一个私宅项目。其他已完成的项目包括杜鹃花苑（Azalea Park）、The Jovell，以及艾德薇花园（Edelweiss Park）等。