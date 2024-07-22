逾八成本地居民每年至少向境外汇款一次

一项调查显示，新加坡受访居民中，有86%每年至少向境外汇款一次、84%至少收款一次，在全球范围内仅次于中国，并且与印度持平。

全球电子支付巨头威士（Visa）近日发布的威士2024年数码化汇款报告显示，过半（51%）的新加坡受访者，2023财年向外国汇款1500元或更多。此外，30%的受访者表示未来将增加汇款量，36%表示汇款量将维持不变，而14%则计划减少汇款量。

调查是在今年2月至3月间于线上进行，共调查全球20个国家或地区的4万多名国际汇款收款和付款人，其中约半数来自亚太，而在新加坡长期生活的参与者达到2500人。

威士亚太区商业和资金流动业务负责人莎维（Chavi Jafa）说，全球有28亿名数码钱包用户，其中约一半来自亚洲，所以汇款对亚洲的影响尤其深。

汇款趋势包括外国劳动人口及创作者经济的增长

譬如，从新加坡汇至中国大陆款额一年可达20亿美元（约27亿新元）、从新加坡汇至马来西亚的款额一年可达9亿美元。

威士新加坡与文莱区域经理金丽玲说，除了外国劳动人口向远在家乡的家人寄钱外，随着创作者经济 (Creator Economy)增长，公司也看到社交平台向内容创作者支付报酬的汇款趋势。

报告显示，新加坡居民跨境汇款主要目的地包括中国（18%）、澳大利亚（13%）、马来西亚（11%）、日本（9%）和菲律宾（8%）。

而新加坡居民最常使用的汇款服务为星展银行（46%）、贝宝（PayPal，40%）、西联汇款（Western Union，18%）、Paysend（16%）、以及Wise（13%）。

以投资为目的汇款在新加坡占比较高

报告显示，新加坡受访者跨境汇款的主要原因包括常规汇款（31%）、意外需要（26%）和向自己的账户转账或投资（26%），而接收汇款的主要原因则包括向自己的账户转账和投资（38%）、节庆等特殊场合（33%）和度假（27%）。

在汇款原因当中，调研团队对选择“改善未来发展前景”的15%受访者展开进一步调查，发现其用途包括援助生活困难人群（48%）、为母国提供经济资源（48%）、为商业、投资以及创业活动提供资金（46%）、健康相关开销（45%）和教育相关开销（43%）。

金丽玲认为值得关注的是，以投资为目的汇款只在新加坡占比较高。此外，人道主义援助是汇款主要原因之一，也让人意外。

针对教育费用汇款，莎维指出，在受调查市场当中，中国、韩国和印度是贡献最大的国家，而美国、英国、加拿大则是教育汇款主要目的地。在亚太，澳大利亚和新加坡教育相关资金流量也很大。