分析：中国进一步开放 有利海外上市中企吸引国际投资者

受访分析师认为，中共三中全会上周提出的进一步开放市场的政策，包括放宽对外资的限制，这将有利于海外上市的中资企业吸引更多的国际投资者。市场也在期待未来几周发布的更多详情。此外，中国星期一（7月22日）的降息行动不会显著改善整体疲软的经济形势，年内可能还有进一步降息的空间。

奕丰集团（iFAST Corp）研究部助理经理王懿亮日前受访时指出，中共三中全会强调，“开放是中国式现代化的鲜明标识”，并提出“要稳步扩大制度型开放”。

王懿亮说，制度型开放是相对于商品和要素流动型开放而言的。“中共三中全会提出的进一步开放市场的政策，包括放宽对外资的限制，这有利于海外上市的中资企业吸引更多的国际投资者。扩大制度型开放可以减少不确定性，使海外上市的中国公司在遵守法规方面更加容易。”

除了美国以外，新加坡是另一个有许多中资企业上市的股票市场，也有不少中资企业的债券在新加坡交易所挂牌。这些公司包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、中国航油（CAO）、中远海运国际（COSCO）和蔚来集团（NIO）。

许多在新交所上市的本地公司有可观的业务在中国，包括丰益国际（Wilmar）、凯德投资（CapitaLand Investment）和城市发展（CDL）等，它们受到中国政策和经济的直接或间接影响。

分析师：公报几乎没有迹象显示 将采重大举措刺激内需或遏制房产市场下滑

不少分析师认为，三中全会的公报表明了中国将继续追求“高质量发展”，但几乎没有迹象显示将采取重大举措来刺激内需或遏制房地产市场的下滑。

花旗集团（Citigroup）分析师刘显达表示，“对行业和股票的推荐没有太大变化”，仍倾向于受全球经济驱动的行业，如出口商和大宗商品公司（尤其是黄金），而非面向中国国内的消费或房地产公司。他指出，预计后续文件将发布，下周更多的细节或行动计划将变得更加清晰。

新加坡凯基证券（KGI Securities）研究部主任陈广治受访时表示，“有中国业务的企业的表现落后情况，将持续比预期更长的时间”。

三中全会罕见提短期经济增长 预示下半年政策立场或更扩张和支持经济

华侨银行投资研究部指出，三中全会虽然如预期般没有出台短期措施，但却罕见地提到了短期的经济增长问题，“这可能是一个正面的惊喜”。它认为，这可能预示着政策立场在2024年下半年可能变得更加扩张性和支持经济。

中国在星期一（7月22日）出乎市场意料地削减了主要的逆回购和中期利率，以支持经济增长，包括把七天期逆回购操作利率（reverse repo rate）和贷款市场报价利率（LPR）下调0.1个百分点（10个基点）。

王懿亮指出，贷款利率的下降有望进一步降低实体经济的借贷成本，尤其是居民购房成本，从而优化经济需求端的表现。

陈广治认为，大部分新加坡上市的中国企业对利率变化并不敏感，对于持有人民币债务的公司来说，这将在一定程度上减轻其利息负担，但降息不会显著改善整体疲软的经济形势。

大华银行则在一份报告中说：“我们仍然认为今年下半年还有进一步降息15个基点的空间，到2024年第四季末，一年期最优惠贷款利率（LPR）将降至3.20％。”