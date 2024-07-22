分析：美国选情发展将影响海指本周走势

上周，一系列不利因素导致新加坡海峡时报指数表现疲软。海指上星期五（7月19日）下滑23.60点或0.68%，收报3447.56点。若看全周，海指跌50.22点或1.44％。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗接受《联合早报》访问时说，上周的数据显示，新加坡6月份非石油国内出口同比减少8.7％，逊于预期，加上美国总统大选前夕地缘政治格局的不确定因素，拖累了亚洲股市的表现。

在海指成份股中，新电信（Singtel）表现最为抢眼。而三只本地银行股则由于投资者已经计入了美联储在9月降息的预期，表现不佳。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹说，投资者一定要了解整个市场很看重美国选情的变化，过去一星期特朗普的人气和官司出现变化，拜登则确诊冠病，本周的焦点预计是美国民主党究竟派谁出来竞选总统，这才是最重要的。

第二季的公司业绩报告也将在本周出炉，增加了不确定因素，谭莹莹认为，海指继续卖压的情况未必持续，但它不会有太大的上涨空间，主要因为市场焦点转向美国，建议投资者要特别小心，密切留意美国选情的发展。

盈利表现或助海指高位盘整

经济数据方面，新加坡将在星期二（23日）公布6月通胀数据，星期五（26日）将公布6月制造业产值数据。美国在星期五将发布6月个人消费支出价格（PCE）数据，以及核心PCE数据。

谭莹莹说，海指目前处于高位，它的支撑点是3395点，接下来如果公司的盈利表现不错，估计海指能在高位做盘整。

个股消息方面，目前处于停牌中的宝特控股（Boldtek Holdings）说，公司合资企业NNB Global Development子公司NNB 8 Development，于7月18日收到代表合登亚洲（Huttons Asia）的律师发出的索偿信，索赔总金额为42万2305元。子公司目前正就索赔寻求法律意见。

传慎控股（Tuan Sing）全资子公司Sing-Hu International通过稀释在上海Shenyu Interior Decoration的股权，脱售在福建省福州市晋安区寿山乡一块空置绿地的大部分间接投资给Seyen Machinery（上海），脱售价为2860万元。扣除交易费用后，传慎控股的净收益估计为2340万元，将用于一般营运资金用途。

传慎控股在另一份声明中说，预计截至6月底的上半财年将蒙受亏损，主要因为购物中心Link@896展开资产提升计划导致利润贡献减少，以及峇淡岛Opus Bay项目开发的营运成本所致。亏损没有纳入公司的上述脱售计划。

华联企业（OUE）发布盈利预警，预计截至6月底的上半财年将蒙受亏损，扭转去年同期取得的4020万元净利。

这主要是因为集团持有25.2％股权的一家投资公司Gemdale Properties and Investment Corporation（GPI）估计蒙受亏损，这家公司在中国的业务因中国房地产市场普遍放缓和当前的经济状况，受到不利影响。集团来自GPI的业绩份额预计是介于9200万元至1亿零600万元的亏损，扭转去年同期1900万元的净利。

不过，集团说，损失为非现金性质，对集团的营运现金流和公司资金需求没有重大影响。