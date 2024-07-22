拜登退选给市场添变数 海指下跌0.3%

美国总统拜登退出下届总统选举，增加全球和新加坡市场变数。新加坡海峡时报指数星期一（7月22日）下滑10.30点或0.3%，闭市报3437.26点。

亚太多个股市闻风色变。台湾大跌2.68%，东京和首尔分别下跌1.28%和1.14%。吉隆坡、悉尼、上海和深圳也全部下滑，跌幅介于0.1%和0.95%之间。香港则逆势上扬1.25%。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁在接受《联合早报》访问时说，美国总统拜登退出下届总统选举，使美国大选再添变数，预计美股接下来波动将增加。新加坡股市因近期超买，加上全球市场未知数增加，建议投资者短期离场观望。海指不排除会在近两个月下探3320点的可能。不过，本周即将公布的6月个人消费支出价格（PCE）数据有望给房地产投资信托带来支持。

分析师：PCE预计继续下降 房地产投资信托或受益

马来亚银行证券分析师薛泽铭认为，PCE预计会继续下降，将有利于房地产投资信托。尽管海指上周回调，但今年来整体表现仍然良好。此外，如果全球经济持续强劲改善，能源价格有望保持在高位。

新加坡股市全场成交量11亿股，总成交额9亿2413万元。上升股290只，下跌股277只。

成份股方面，17只下滑，八只上扬，五只持平。

跌幅最大的是DFI零售集团和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落3.26%和1.98%，收报1.78美元和0.495元。

涨幅居前的是新电信（Singtel）和怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），前者起0.99%，收报3.05元；后者起0.72%，收报25.37元。

个股消息方面，在观察名单中的礼仕时公司（Ascent Bridge）宣布，公司于7月22日在新加坡樟宜机场推出茅台不老酒。此外，就延迟举行常年股东大会及发布截至今年3月的年度财报，公司得到有关部门批准。公司股价闭市维持在0.191元。

停牌中的SDAI有限公司，前身为厨房文化公司（Kitchen Culture）公布2023年第二季和上半年的业绩显示，去年第二季集团净亏损约57万元，前年同期则为净利26万元。第二季营收同比减少75.2%至25万元。此外，上半年集团净亏损约138万元，较前年同期收窄36.2%。营收减少31.2%至83万元。公司停牌前股价为8分。

停牌中的荣南控股（Yongnam Holdings）在闭市后披露，就集团子公司Yongnam Engineering & Construction（简称YNEC）与中国建筑（China State Construction）和上海隧道工程有限公司的工程分包合同，子公司已与替代分包商Aztec Steel签订了更新协议。替代分包商将履行分包合同的全部条款、义务和责任。而YNEC与中国建筑以及上海隧道工程有限公司将互相免除履行分包合同中的义务、职责及索赔等要求。公司停牌前股价为2.6分。

停牌中的Charisma能源（Charisma Energy）宣布，集团和Yin Khing Investments于7月19日签订了有条件认购协议的第三个补充协议，双方同意将最后期限从4月底延长至8月底。公司停牌前股价为0.2分。