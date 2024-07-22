私宅价格过去七年半攀51% 四成组屋屋主：无法负担

从组屋提升至私宅，是许多新加坡人的梦想。但由于私宅价格过去七年半累计增幅达51%，再加上额外买方印花税（ABSD）措施，近四成的组屋屋主认为，自己今生与私宅无缘。

博纳产业（PropNex）星期一（7月22日）公布的调查报告显示，48%的受访组屋屋主期望能从组屋，提升至较大面积的组屋或私人住宅，当中希望提升至较大私宅的屋主占了27%。

博纳产业今年3月中旬至4月间对1250名组屋屋主展开调查，以掌握组屋屋主对提升住宅、对房屋价格，以及何时提升的想法。

受访组屋屋主当中，近四成是专业人士、经理、执行人员与技师（PMET），33%是自雇人士。在收入方面，28%的每月家庭收入低于5000元，38%的每月家庭收入介于5000元至1万元，占比最大。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说：“众所周知，许多新加坡家庭的愿望就是拥有和住在私宅里，但调查发现，多数人认为自己无法承担私宅价格，永远无法圆梦。”

调查显示，36%的受访组屋屋主表示无法负担私宅，18%说需要五年至10年才能提升，10%说需要超过10年才能提升，仅6%表示能在未来12个月提升至私宅。

逾六成组屋屋主对私宅价格却步

受访组屋屋主当中，有64%表示，对私宅却步的关键是价格。

认为新私宅和转售私宅“极度不可负担”的组屋屋主分别占近四分之一；认为新私宅和转售私宅“不可负担”的则分别占42%和38%。

根据市区重建局的房地产价格指数，私宅价格自2017年第一季以来已攀升七年，直至今年第二季的预估数据，累计升幅达到51%。

多数受访组屋屋主（62%）说，为下一个住所设的预算是100万元以下，21%的预算在100万元至150万元之间，只有10%的预算在150万元至200万元之间。

今年上半年，不包括执行共管执行公寓（EC），中央区以外新私宅平均售价为190万元，转售私宅也近150万元。报告指出，对多数组屋屋主来说，私宅的确遥不可及。

组屋屋主：ABSD是买私宅一大挑战

除了私宅价格高昂以外，受访者也表示，额外买方印花税是另一项挑战。由于买入私宅是组屋提升者的第二套房地产，因此须先缴付20%的ABSD，在符合减免条件后，才能申请退回已缴ABSD。

伊斯迈建议，政府可考虑将组屋屋主提升至私宅的做法，与提升至EC的处理划一。

他说：“目前，组屋提升者在买入EC时并不需要先支付大笔的ABSD，他们可在原有的组屋继续居住，直到EC取得临时入伙证（TOP）的六个月后再出售原有的组屋。”

30岁至40岁组屋屋主 提升意愿最大

调查发现，年龄在30岁至40岁之间的组屋屋主，希望提升至较大间私宅的意愿最大，占44%。这或许与他们累积了一定储蓄，或需要更大空间有关。

报告也披露，居住在组屋越长时间的屋主，越不希望搬离现有住所。在组屋居住五年至10年的屋主，超过六成积极希望提升。

反之，那些50岁以上、在组屋居住16年至20年的屋主，45%没搬家意愿。若住组屋年数超过20年，占比更拉高至54%。