分析：拜登退选 选举前市场波动料加大

美国总统拜登退出11月的总统选举竞选，为金融市场增添变数，押注前总统特朗普胜出的活动出现波动，避险情绪抬高，各地股市和美元走软，金价和油价则小幅攀升。

分析师认为，如果美国副总统哈里斯获提名竞选美国总统，特朗普获胜难度或增加，选前市场波动也将加大。

新加坡时间星期一（7月22日）傍晚，新加坡、悉尼、上海、首尔和东京股市下跌0.3％至1.16％不等，香港一枝独秀，上涨1.25％。

美元指数回跌0.16％至104.22，布伦特国际原油期货价小涨0.12％至每桶82.73美元，黄金期货价涨0.16％至每安士2450.70美元。

截至新加坡星期一晚上约9时55分，纽约股市的道琼斯指数涨0.14％，标普500指数涨0.87％，纳斯达克指数则劲扬1.47％。 投资者专注于眼下科技大企的业绩报告。欧元区Euro Stoxx 50指数劲扬约1.74％。

辉立证券研究高级投资分析师胡可君接受《联合早报》访问时表示，几周前拜登与特朗普辩论前，民意调查就显示特朗普占上风。最新发展“如果有任何影响的话，可能会使股市波动性上升。特朗普获胜或对股市有利，因为特朗普一直非常支持企业，要降低企业税并增加政府开支”。

但胡可君认为，短期可能将主导市场的是美国企业盈利而非政治。大型科技公司本周开始公布2024年第二季的盈利，或是主要的市场推动因素。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）认为，哈里斯若获得提名，特朗普获胜的难度将增加，因为特朗普虽获大量媒体正面报道，目前在民意调查中领先，“但没人能保证他获胜。民意调查可能会发生变化”。

分析师：最新发展使全球不确定性加剧 市场避险情绪高涨

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）受访时说：“这个最新发展使全球不确定性加剧，导致市场避险情绪高涨，这在目前的全球金融市场上显而易见。”

萨赫德瓦指出，市场之前已认定特朗普将击败拜登，如今拜登让哈里斯接手竞选，使市场重新面对波动性和政治不确定性，目前看来是对黄金这类避险资产有利。美元走软也有利所有以美元报价的资产，包括石油和黄金。

她说，由于哈里斯很可能成为民主党候选人，形势再次发生转变，不再是一场一边倒的战斗。“哈里斯若胜出，将为美国经济注入信心，这正是大宗商品和外汇市场目前所看到的。”

她认为：“在美国大选前的三个月里，市场会保持警惕、谨慎，且波动性会越来越大。金价将继续巩固，但公债收益率和美元走低最终将推高金价。油价目前似乎受供应因素推动，加沙停火谈判正在消解石油的‘战争溢价’。”

大华银行市场分析与策略主管王君豪表示，在上周晚些时候连续两天反弹的背景下，美元周一小幅走弱。

他说：“市场自上周以来，一直在猜测拜登退出，因此外汇市场反应可能比较平淡。鉴于下一次联邦公开市场委员会的决定将于下周四公布，市场可能很快恢复关注美国联邦储备局的模式。我们重申，在美联储9月和12月降息前，美元或在2024年第三季再次走弱。”