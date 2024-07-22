金字品牌奖见证品牌实力 历届得奖者分享心得经验

由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办的新加坡金字品牌奖（Singapore Prestige Brand Award，简称SPBA）今年已迈入第22届。历届获奖者指出，获得SPBA奖对品牌的影响是“内外兼修”的。对外，品牌知名度显著提升；对内，团队士气大增，凝聚力和合作精神也得到显著增强。

本地家喻户晓的老字号床褥品牌四星（Four Star）创立逾半个世纪，去年在SPBA奖项评比中大放异彩，一举斩获三项大奖，包括悠久品牌组别的总冠军、最受欢迎品牌，并登上象征最高成就的荣誉榜（Hall of Fame）。

四星工业私人有限公司首席执行官林法成接受《联合早报》访问时指出，获得SPBA奖不仅显著提升了品牌的知名度，赢得了更多顾客认可，也在团队内部中激发了更强的合作精神和奋斗热情。

他说：“获得SPBA奖项是对品牌实力的一种肯定，参与评比的过程也是一次自我反思和回顾的机会。这个奖项促使我们审视过去工作中的成就和不足，从中汲取宝贵的教训，确保公司持续向前发展。”

JR Life Sciences董事总经理王全益透露，品牌在获奖之后逐渐受到海外市场的认可，在获奖之前公司并没有海外业务，获奖之后业务已拓展至马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、越南和中国等地。（档案照片）

本地保健品进口和分销商JR Life Sciences曾获得2020／21年度的“潜质品牌奖”。公司董事总经理王全益在受访时透露，品牌在获奖之后逐渐获得了海外市场的认可，在获奖之前，公司并没有海外业务，但现在业务已经拓展到马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、越南和中国等地。此外，评比过程中评审们在管理等方面提供了宝贵意见，帮助企业不断改进和提升。

尽管医疗技术依赖于仁心仁术和口碑相传，T32 Dental牙科集团也曾多次竞逐SPBA奖，并在2015年成功登上SPBA荣誉榜。集团创办人、牙科修复专科医生黄敬文受访时说：“对于医疗行业而言，留住客户主要依靠技术和口碑积累。然而，获得这个奖项帮助我们赢得了客户的信任，大大降低了客户愿意迈出第一步走进我们诊所的难度。”

本地房地产管理公司贤能集团（LHN Limited）全资拥有的两个子品牌——贤能集团自助式仓储（Work+Store）和共享住宿业者Coliwoo，去年首次参加品牌奖便分别获得成名品牌组别总冠军和可持续奖。在被问及为何同时送选两个品牌参加奖项时，贤能集团执行主席兼董事经理林隆田说：“每个品牌都针对特定的客户群体。通过单独参选，每个品牌都能展示各自的努力和成就，这不仅促进了公司内部的良性竞争，也营造了相互学习的氛围。”

今年的SPBA以“智启未来”（Branding in the Smart Future）为主题，邀请本地企业报名参加竞逐。除了潜质品牌奖（成立三年至八年）、成名品牌奖（成立超过五年）、悠久品牌奖（成立超过25年）、区域品牌奖（成立至少三年，进驻至少三个外地市场），以及特别表扬奖这五个组别之外，今年还新设了新苗品牌奖，以嘉奖成立至少三年的起步公司。

有意了解详情的企业，可拨电65130361／0335，或电邮spba.secretariat@asme.org.sg，联系奖项秘书处，或上网www.spba.com.sg。