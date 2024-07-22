Grab完成收购Chope 料拓展餐馆预约领域

私召车业者Grab已完成收购餐厅预订平台Chope，并将接管Chope在新加坡、印度尼西亚，以及泰国的业务。短期内，Chope料成为Grab全渠道商务业务下的一个单位。

Grab星期一（7月22日）回复《联合早报》询问时指出，Chope的加入将让使用Grab平台的商家抓住更多线上至线下的机会。

发言人说：“我们平台上的绝大多数商家都是中小型企业，他们没有大型餐饮品牌所拥有的同等资源或专业知识。我们的重点是通过提供赋能工具，帮助他们平衡竞争环境，并实现更高效的增长。”

根据《商业时报》报道，Grab星期一在一份内部电邮中告知员工，在几个星期后，Chope员工将开始在Grab新加坡、印尼和泰国的办公室办公。

Chope将加强Grab当前全渠道商务战略

电邮提到，Chope的订位及餐桌管理系统将加强Grab当前的全渠道商务战略，并加速Grab在“外出用餐”领域的发展。Grab也看到将Chope服务扩展到Grab区域商家的潜力，可让Grab向消费者每日使用的“超级应用”目标迈进。

根据Chope网站，Chope业务遍布曼谷、上海、新加坡、香港等七个城市，与超过1万3000家餐馆展开合作。根据亚洲科技（Tech in Asia）报道，Chope在2022年的收入为2270万美元（约3053万新元），比2021年增长31%。

目前双方的整合依然在过渡阶段，而Chope的品牌、应用程序和网站将先保持原样。

据了解，即使Chope在香港和中国大陆地区也有业务，Grab仅打算保留Chope在新加坡、泰国和印尼的业务。不过，Grab不会裁减任何职位。

Chope创始人：与Grab共同努力 为客户提供更大价值

Chope创始人阿里夫（Arrif Ziaudeen）答复《联合早报》询问时说，“Chope为无数餐馆和食客服务超过10年，但是在今天充满挑战性和竞争激烈的市场中，我们选择找寻一位可以帮助我们得到新机会并达到可持续成长的合作伙伴，而Grab是最好的选择。我们有共同连接餐厅与食客的使命，与Grab共同努力，我们将为客户提供更大的价值，并在竞争激烈的领域中树立新的标准。”

关于收购金额、股份持有比例、及在其他市场的业务处理等问题，Grab表示无法透露更多信息。截至截稿时，Chope尚未回应《联合早报》的询问。