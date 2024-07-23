ETF愈发受新加坡人欢迎 千禧一代使用率最高

交易所挂牌基金（ETF）越来越受新加坡人欢迎，六成新加坡个人投资者在投资组合中持有ETF，高达82%认为ETF提高投资组合的整体表现。

道富环球投资管理（State Street Global Advisors）星期一（7月22日）发布2024年ETF影响力调查结果。今年4月，新加坡共有254名个人投资者和50名机构投资者参与调查。

报告说，新加坡投资者在组合中持有ETF的占比高于美国（45%）、澳大利亚（45%）和日本（48%）投资者。他们持ETF的主要原因是分散投资，其他原因包括交易的灵活性和较低成本。

在本地投资者中，千禧一代对ETF的使用率最高，达67%；其次是X世代，为56%；婴儿潮世代的使用率为48%。

道富环球投资管理首席业务官帕格利亚（Anna Paglia）说，新加坡有四分之三的千禧世代投资者将ETF推荐给其他投资者，年轻投资者因此有更多原因使用ETF。不过，对持ETF的婴儿潮世代来说，88%认为ETF改善整体投资表现、流动性更高，因此可更迅速应对市场变化。

在性别方面，63%的本地男性个人投资者投资ETF，但只有56%的女性在组合中持ETF。更多男性认为，ETF改善投资表现，流动性也比其他投资工具高。

投资者对本地经济展望更乐观 占比增至79%

投资者对个人财务状况和新加坡经济展望更为乐观。18个月前，68%的本地投资者对个人财务前景感到乐观；今年，这个占比增至79%。

59%对未来12个月的经济展望感到乐观，高于美国（32%）、澳洲（30%）和日本（26%）投资者对他们国家前景的乐观程度。对于经济展望，本地千禧世代（64%）和X世代（68%）投资者，比婴儿潮世代（27%）投资者更加乐观。

道富环球投资管理东南亚地区中介机构部主管黄式明说，在乐观情绪的背后，新加坡个人投资者对通胀、税务政策变化，以及退休储蓄是否充足仍感到担忧。因此，为未来做好财务规划对新加坡国人来说至关重要。

帕格利亚说，标普500指数今年创新高，约半数（44%）本地个人投资者认为这个指数今年会上涨，仅17%认为它会下跌。“今年下半年，我们依然看好增长股。我们在标普500指数看到机遇，主要因为它倾向美国大型增长股。”