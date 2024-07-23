东南亚前线员工流失率达近五成 一年损失逾300亿元

东南亚前线产业，包括餐饮、零售、旅游接待、医疗、运输物流和制造业，员工大量流失的情况极为严重，30岁以下员工的流失率是其他年龄层员工的两倍多，造成整个区域的相关领域一年可损失高达约226亿美元（约304亿新元）。

墨腾创投（Momentum Works）与字节跳动旗下的企业协同办公平台Lark，日前联合发表调研报告，指东南亚六个市场（新加坡、越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾和马来西亚）的前线产业中，企业一年流失的员工比率介于24%至48%。

其中，新加坡与越南的员工流失率最低，但仍接近四分之一（24%）。报告指出，高企的员工流失率，增加招聘和培训新员工的成本，也会影响效率、客户体验和团队凝聚力。

墨腾创投采访约20家东南亚前线企业，并参考Lark客户数据资料、政府数据和企业决策者观点，而得出以上数据。

前线产业面临多重外部挑战

除了员工流失率，东南亚市场内部竞争日益激烈，也为前线企业带来挑战。

以餐饮业为例，报告发现新国际餐饮品牌在东南亚国家的连锁店数量从2022年的约2500家，上升到2023年的7418家，涨幅接近200%。

其次，企业也需要不断适应日新月异的客户期望，包括产品和服务的多样性、提供速度、质量与个性化、性价比，以及非必要但常见的品牌特色客户体验。

除了市场竞争和需求方面，报告也指出高筑的美元利率导致东南亚多国货币贬值、进口生产原料成本升高，通胀、应付利息增长等，导致各市场的中产消费能力下降，压缩这些前线产业的利润。

随着国际供应链更趋复杂化，前线产业还需要在保持成本竞争力的同时，确保产品和服务的稳定性。

从竞争激烈环境脱颖而出 提升组织效率是关键

墨腾创投首席执行官李江玕接受《联合早报》访问时说，前线产业所有企业都面临着相同的外部挑战，而提升组织效率是在竞争日益激烈的环境里脱颖而出的关键，其中调整好领导方针最为重要。

他说，前线产业领导层需要确保企业团队能够妥善管理内部信息与沟通渠道、完善资源分配、在拓展业务的同时保持灵活性和竞争力，并时刻关注同行如何提升组织效率。

报告也指出，建立有凝聚力的企业文化，也能提升员工积极性、效率，以及对工作的满意度。

此外，在正式培训计划之上，为员工提供自主学习和同僚互助学习的机会和资源也很重要，以帮助员工跟进有关新产品、趋势及最佳实践的最新消息。

最后，企业领导层需要选择最适合的数码工具，以有效管理规模不断变大的团队，并在决策过程善用数码系统中来自员工和顾客的第一手反馈数据，以优化绩效。