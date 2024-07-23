辉瑞10亿元大士新设施开幕 可创造250高技能岗位

新加坡生物医药业蓬勃发展，创造许多高技能工作，美国生物医药制造巨头辉瑞（Pfizer）在新加坡的新生产设施星期二（7月23日）开幕是最新一例。

这个耗资10亿元兴建的先进设施，位于新加坡大士生物医药园，预计将创造250个高技能的工作岗位。

新加坡副总理兼贸工部长颜金勇受邀主持新生产设施的开幕仪式，出席者还包括新加坡政府官员、美国驻新加坡大使卡普兰（Jonathan Kaplan）和辉瑞首席全球供应官兼执行副总裁迈克·德莫特（Mike McDermott）等。

新设施楼面面积为42万9000平方英尺，已开始商业生产。它生产辉瑞的活性药物成分（active pharmaceutical ingredient），用于辉瑞供应给全球各地的肿瘤、疼痛和抗生素药物。按设计，新设施可生产11种活性药物成分。

耗资10亿元兴建的辉瑞新先进设施，位于新加坡大士生物医药园。（萧紫薇摄）

迄今，已有多家顶尖生物医药公司进驻新加坡，在这里建立世界级生产基地，协助在新加坡造就一个强大而充满活力的生物医药制造生态系统。

颜金勇在致词时指出，辉瑞多年来在新加坡扩充，是目前对新加坡生物医药行业贡献最大的公司之一。他说：“这个设施的开幕，将进一步增强新加坡生物制药行业的活力，同时增强我们作为行业创新中心的地位。”

德莫特说：“这个新设施不只扩充了我们的整体生产能力，也加强我们生产突破性药物的能力，这类药物将能改善病人的生活。”

辉瑞全球供应小分子业务副总裁杜费（Paul Duffy）受访时说：“我喜欢新加坡，新加坡人有良好品德，政府给予我们大力支持，这里的政治稳定，政策不经常更改，这对我们做长期投资很重要。”

辉瑞大士厂房负责人斯穆伦（Paul Smullen）在记者会上透露，辉瑞在大士原有的生产设施雇用约400名员工，八成员工是本地人。新设施目前已有230名员工，并将再增加20人。

生物医药科学业在2022年占新加坡国内生产总值的2.3％。世界生物制药业营收前10的公司中，有七家在新加坡拥有一流生产设施。

本地生物医药业 就业机会可观增加

本地生物医药业雇用9000多名工人，过去10年就业增长超过70％。随着近期和即将到来的生物制药投资以及公司持续扩张，该领域制造业就业机会将有可观的增加。

除了辉瑞，近期新加坡吸引到的生物医药项目包括：生物制药企业阿斯利康（AstraZeneca）今年5月宣布在我国兴建15亿美元（约20亿新元）的工厂，生产癌症精准治疗药物。

瑞士制药公司诺华（Novartis）投资2亿5600万美元，在大士扩建的生产设施今年3月动土，新设施将生产抗体治疗药物（therapeutic antibody drugs）。

美国生物科技公司艾伯维（AbbVie）投资超过2亿2300万美元在大士扩建的制药厂，则在今年1月动土，生产生物制剂原料。