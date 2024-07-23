6月核心通胀降至2.9％低于预期 为2022年3月以来最低

得益于私人交通通胀显著降低，新加坡6月份整体通胀率下降至2.4%；核心通胀率也打破连续三个月的平台期，下降至2.9%。新加坡家庭在上半年面对的整体通胀率也低于去年下半年，为2.9%。

新加坡金融管理局和贸工部星期二（7月23日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告显示，新加坡整体通胀率从5月份的3.1%，下滑至6月份的2.4%，低于彭博社预测的2.8%中位数。

不包括私人交通和住宿在内的核心通胀率为2.9%，同样低于彭博社所预测的3%。环比来看，我国6月份的核心通胀率较5月份维持不变，整体通胀率则下降0.2%。

华侨银行首席经济师林秀心指出，6月份整体通胀率为2021年8月以来最低，核心通胀率也是自2022年3月以来的最低水平，这表明对抗通胀的工作已取得显著进展。

她指出，6月份通胀走软的主要原因是私人交通、零售和其他商品通胀率，以及服务通胀率下降。

其中，由于汽车和电单车价格下降、汽油价格上涨速度放缓，私人交通通胀率从5月份的2.8%，显著下滑至6月份的负0.7%。零售和其他商品通胀率则从5月份的1.5%下降至6月份的0.5%、服务通胀率从5月份的3.6%下滑至6月份的3.4%，以及住宿通胀率从3.4%下滑至3.3%。

食品通胀率、电力和天然气通胀率在6月份均维持不变，分别为2.8％和6.9％。

贸工部和金管局指出，近几个月来，全球能源和多数食品大宗商品价格相对稳定，进口成本压力继续下降。随着全球航空运输和酒店逐步恢复供应，与海外旅游相关的服务通胀会进一步放缓。

再加上新元汇率走强，劳动力市场降温，预计核心通胀情况将在今年其余时间逐步放缓，第四季更显著放缓。由于拥车证（COE）和住房供应增加，整体通胀也将继续缓和。

当局检讨整体通胀率预测范围

贸工部和金管局指出，今年全年核心通胀率预计介于2.5%至3.5%，不包括消费税上调的影响，预计介于1.5%至2.5%，但全年整体通胀率预测范围正在检讨中，并将在星期五（26日）公布的货币政策声明中更新。

林秀心说，考虑到6月整体通胀率下降要比预期更快，她对全年整体通胀的预测从之前的2.8%下调至2.6%。对全年核心通胀率的预测则从3.1%，略微下调至3%。

彭博社指出，物价涨势放缓为政策制定者提供更多空间，以维持有利于经济增长的货币政策。金管局预计在7月货币政策声明中保持新元升值轨道，以抑制输入型通胀。核心通胀是金管局货币政策的主要考量。

大华银行副经济师许俊杰认为，金管局会等到10月货币政策声明才放宽新元货币政策，但“7月调整的可能性不能完全排除”。

统计局：高收入家庭上半年面对通胀率最低

另一方面，新加坡统计局同日文告显示，本地家庭上半年整体通胀率为2.9%，低于去年下半年的4.1%。其中，高收入家庭面对通胀率较低，为2.7％，低收入和中等收入家庭面对的通胀率分别为3.1%和2.9%。

扣除自住型住屋（owner occupied accommodation，简称OOA）估算租金，高收入家庭依然面对2.6%的较低通胀率。低收入和中等收入家庭面对的通胀率则分别为2.9%和2.8%。

当局解释说，食品、医院及门诊服务在高收入家庭消费组合中所占比例较低，这些价格的上涨因此对高收入家庭的影响较小，但对低收入和中等收入家庭的影响较大。

统计局是按家庭收入，把本地家庭分为收入最低的20%、收入中等的60%，以及收入最高的20%。