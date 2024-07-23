多数蓝筹股走强 带动海指上涨0.70%

美国科技股回涨带动隔夜美股上升，加上上市公司本周开始发布业绩，在投资者有不同的预期下，星期二（7月23日）的亚太股市表现不一。新加坡海峡时报指数因多数蓝筹股走高而逆转前一天的跌盘，闭市上涨0.70%或23.90点，收报3461.16点。

其他亚太股市方面，日本收市微跌0.01%，上海和深圳股市分别滑落1.65%和2.58%，香港股市退低0.87%。台湾股市则领涨亚太股市，上涨2.76%。澳大利亚起0.52%，韩国股市上扬0.39%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠接受《联合早报》访问时说，一些投资者或许认为，人工智能的热情可能过度高涨而考虑减持科技和半导体类股，因此市场会出现资金转向其他领域的健康轮替。

“不过，从长期角度而言，剔除科技股为时尚早，因为这些公司仍处于创新的前沿。”

胡悠也说，如果美科技公司发布的业绩强劲，科技股的这波升势可以持续。

英伟达（Nvidia）宣布，在贸易限制允许的范围内为中国市场制造人工智能晶片，带动科技股向好。

分析：英伟达股票若上涨 将带动AI相关公司股价

辉立证券资深股票经纪李俊升在受访时说：“如果英伟达能够成功，它的销售额和盈利会增长。作为拥有大市值的人工智能界大佬，当它的股票上涨，其他与人工智能相关的公司股价也会跟着攀高。”

至于本地股市，李俊升认为，可能受科技股带动的领域包括经营数据中心相关业务的公司。另外，房地产信托基金也会因美国联邦储备局日渐转鸽，有望在9月减息的推动下走俏。

不过，胡悠则认为， 虽然市场预期美联储有91.7%的概率会在9月降息0.25%，但她认为不减息的可能性更大，因为美国的就业市场依然强劲，6月份新增非农业就业人数达20万6000人。

胡悠说：“我们相信美联储在实现通胀与就业目标上，正面临双面风险。因此我们预期美联储会更加谨慎，等待进一步确认后才会宣布第一次降息。星期五（26日）即将公布的消费支出价格数据，以及之后的通胀与就业市场数据，将为降息提供额外的看法。”

本地股市全天交易量达9亿8967万股， 交易额9亿零968万元。上升股288只， 下跌股261只。

海指成份股多数上扬，上升股22只， 下跌股三只， 五只股价持平。

上涨幅度大的成份股海庭（Seatrium），上涨3.45%至1.50元，泰国酿酒（Thai Beverage）起2.02%至0.505元，怡和合发（Jardine C&C）上扬1.89%至25.85元。

下跌股新电信（Singtel）滑落0.98%至3.02元，新加坡航空下跌0.42%至7.06元，新加坡交易所退低0.41%至9.70元。

个股消息方面， 传慎控股（Tuan Sing）闭市后宣布，已获得刚完工的Fraser Residence River Promenade的拥有权。公司早前披露，这个综合用途房地产的收购价约为1亿4000万元。公司股价闭市上扬2.27%至0.225元。

佳福集团（QAF）披露，在马来西亚因为水患造成破坏的生产线，去年9月全面恢复生产后，改善了公司整体的运营表现；今年上半年在汇率兑换方面的损失，也比去年有所减少。公司在评估了合资企业投资的可收回金额后确认，必须有约120万元的非现金减值。根据至今的评估，公司预计今年上半年的净利将比去年同期有所进步。公司股价闭市维持在0.805元。

康盛人生集团（Cordlife）的文告说，非独立非执行董事翟凌云已获得商业事务局批准，将原定在6月的面谈日期再推迟至7月25日。公司股价维持在0.155元。

和记港口信托（HPH Trust）发布截至今年6月底的上半年业绩显示，信托上半年每单位派息0.05港元，比去年同期的0.055港元少。信托可归股东净利同比增长66.6%至1亿5810万港元 (约2720万新元)，营收同比增长2.6%至53.17亿港元。这主要是信托在中国深圳的盐田国际集装箱码头的集装箱吞吐量同比增长11%。