胜宝工业信托可派发收入 上半年同比减6.6%至1660万元

在更高的借贷额和借贷成本的影响下，胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）今年上半年的可派发收入同比减少6.6%至1660万元，1.34分的每单位派息，也比去年同期减少16.8%。

胜宝工业信托星期二（7月23日）闭市后公布截至6月30日的上半年业绩显示，由于净融资成本同比增加近三成，从去年上半年约800万元，增加至今年上半年的1034万元，加上信托保留10%的可派发收入用于支付管理内化的相关费用，导致可派发收入减少。

信托的管理公司总裁韩永利在记者说明会上透露，截至6月底，内化累计开支达到892万元，其中186万元是信托经理人所产生的开销，706万元来自受托人汇丰银行。

此外，今年6月，信托也通过发行1亿元的可持续发展挂钩债券，为现有的定期贷款再融资。这批年利率4.15%的债券将在2029年到期，并获得亚洲开发银行（Asian Development Bank）旗下的信贷担保和投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility）提供无条件和不可撤销的担保。

截至6月底，信托固定利率的总贷款达80.1%，总杠杆率为35.8%。

连续14个季度实现正向租金调升率

今年上半年，信托的净房地产收入维持在2720万元，总房地产组合的租用率达78.8%。另一方面，信托今年上半年取得16.8%的租金调升率（rental reversion），第二季的租金调升率是8.8%，是连续14个季度实现正向租金调升率。

信托今年3月收回了本茱鲁巷（Penjuru Lane）33号和35号的资产，影响了整体的组合租用率。韩永利说，这两个资产已经从单一租户改为多租户形式，约42%的总可出租面积已经租出，已收取一个月预定费的，约占总可出租面的27%。

信托也披露，完成资产提升计划（AEI），并取得临时入伙证的大士4道1号房地产，目前正在与潜在租户签订租约，租赁面积约占总可出租面积的64%。

信托股价星期二闭市上扬1.49%至0.34元。