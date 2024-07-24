调查：大中华区家办投资趋于多元化

大中华区单一家族理财办公室投资日趋多元化，最大三个投资市场分别是香港、中国大陆和北美。

香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心和安永大中华区家族企业服务团队发布的《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》显示，香港（21%）和中国大陆（21%）是大中华区单一家族理财办公室（Single Family Office）最大投资市场，北美（20%）紧随其后，之后是欧洲（15%）、亚太（13%）和其他（10%）。

调研以问卷方式采访了大中华区以及东南亚的48家单一家办、53家联合家族办公室（Multi Family Office）和59个潜在单一家办用户。29%的受访者有多个办事处，51%在香港有办事处，其次是中国大陆（24%）、新加坡（14%）和其他地区（11%）。

报告指出，大中华区的家办市场发展蓬勃，在业务、投资方向和版图拓展上也趋于多元化。除了受欢迎的股票、固定收益和私募股权及风险创投，单一家办也投资另类资产和数码资产。

根据报告，四成大中华区单一家族理财办公室过去三年平均投资回报率在5%至9.99%之间，31%在10%至20%区间，仅有7%超过20%，但也有4%出现亏损。

84%的单一家办参与慈善事业，但67%只将不到10%的财富用于慈善。此外，高达93%的单一家办进行影响力投资，但六成单一家办的影响力投资占比不到10%。报告说，这显示家办影响力投资仍处于萌芽阶段，不过家办对影响力投资的兴趣与日俱增，表明他们通过投资应对社会和环境挑战的意识和决心在增强。

受访的联合家办中40%表示，对设立单一家办感兴趣，其中56%欲选址于中国大陆，香港和新加坡则各占20%。

业务拓展与多样化的同时也面临重重挑战

报告指出：“管理单一家办最大的挑战为人才招募和保留（28%）、家办运营专业化（17%）、设计适当的薪酬制度和绩效衡量标准（14%），以及在家族与非家族成员之间建立信任（14%）。”

受访的潜在单一家办用户认为，招募值得信任的外部人才、缺少设立家办的知识和指导，以及成本问题是建立单一家办的头三大挑战。

报告显示，单一家办较倾向于在内部提供家庭治理、风险管理、家庭慈善和传承规划等服务，高度专业化的服务例如私募风投、家庭信托、法律税务规划等则会选择外包，或同时内部管理和外包。

香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心高级顾问兼创世主任金乐琦教授受《联合早报》访问时说，随着人生周期变长、商业周期变短，老一辈掌门人不愿“放手”，新一代接班人也不愿接班进入传统行业，更想自己创业。

谈到香港和新加坡的家办之间的关系，他认为两者覆盖的目标市场不同，而且虽然都以华裔为主，但从具体政策到治理方针上都非常不同，因此合作机会大于竞争。

他说，香港汇聚了大中华区的新老家族的财富，而位于新加坡的财富更加多元化，两边可以达成紧密合作，打通亚洲市场。