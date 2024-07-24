GIC推出绿色资产投资计划 弥补气候科技资金缺口

新加坡政府投资公司推出绿色资产投资计划，以弥补初级和成熟气候科技的资金缺口。同时，它也继续在人工智能（AI）领域寻找机遇。

新加坡政府投资公司（GIC）星期三（7月24日）发布的《2023/24年政府投资组合管理报告》指出，绿色资产领域的公司有长期发展前景，但这类投资难以达到风险创投的回报要求，也缺乏吸引基础设施融资的业绩记录。

绿色资产投资计划由GIC私募股权部门的可持续发展方案小组推出，投资的其中一家公司是瑞典绿色钢铁公司H2 Green Steel。

GIC首席投资官钟哲雄博士在记者会上说，GIC约两年前投资了这家公司，并持续支持公司不同的融资轮次。钢铁行业约占全球碳排放的7%，排放量非常高。在GIC及不同合作伙伴的支持下，H2 Green Steel今年早些时候通过债券及其他融资筹得65亿欧元，用于建设钢铁厂。

AI将成为各行业采纳和转型关键科技

在AI方面，钟哲雄说：“我们认为，未来五年、10年及15年，AI将成为各行业采纳和转型的关键科技。最初，会有一批赢家提供AI发展所需的基础设施。过去一年里，我们的团队开始将更多资金投入到AI推动者。”

接下来，将关注能够将AI运用于企业并实现货币化的公司。GIC已投资了一些此类公司，但仍在密切关注市场，因为很多AI货币化的公司可能只是谈论多于实际行动。

最后，是那些能够采纳AI以提高生产力的公司，但这仍需时间发展，因此GIC将继续寻找机会。GIC近期投资的AI相关公司包括Atlan和Databricks。

钟哲雄提到，GIC过去几年的谨慎立场使它积累了一些“干火药”（dry powder），可以把握不同的投资机会。除了AI，GIC还在关注私募股权二级市场。2022年市场处于顶峰，但到了2023年，市场预期已下降，价格也已下滑，GIC因此得以接管一些投资组合和公司。

GIC仍在新兴市场寻找机会

此外，新兴市场也带来了机遇。钟哲雄指出，尽管过去几年新兴市场整体表现落后于发达市场，但GIC仍在中国、印度和全球其他新兴市场寻找机会。

例如，随着新兴市场的增长和发展，它们需要建设更多基础设施以促进商务和产品运输等。

截至今年3月底，名义债券和现金在GIC投资组合的占比为32％，与截至2020年3月底的数据相比，有所减少。在同一期间，私募股权的占比则从13％上升至18％。

对于GIC是否会投资新加坡上市公司，GIC首席执行官林昭杰指出，GIC在全球范围内进行投资，以建立多元化的投资组合。如果GIC认为某家公司业务遍布全球且具有良好前景，无论它们的总部设在新加坡或其他地方，GIC都愿意进行投资。