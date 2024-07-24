三年来首次少于4％ GIC20年实际投资回报率降至3.9％

市场持续面对高度不确定性，新加坡政府投资公司近年投资取向更偏谨慎，投资组合的20年年化实际回报率降至3.9％。

根据新加坡政府投资公司（GIC）星期三（7月24日）公布的《2023/24政府投资组合管理报告》，截至今年3月底的20年里，在抵消全球通货膨胀影响后，GIC取得的年化实际回报率，比上财年的4.6％，减少0.7个百分点，也是自2020/21财年以来，首次滑落到4％以下。

GIC不发布个别年份的回报率。它星期三发布的回报率，是2004年4月至今年3月这20年间的平均表现。今年的20年期计算剔除了2003年4月至隔年3月的回报率，这段期间股市在网络泡沫化之后强劲回弹。

以美元计算，GIC在过去20年取得的年化名义回报率为5.8％，低于上财年的6.9％。过去10年和五年的年化名义回报率分别为4.6％和4.4％。

更细致多元化投资 打造坚韧长期回报

年化实际回报率下滑，另一原因是GIC采取更谨慎的投资策略。GIC首席执行官林昭杰星期二（23日）在记者会上说：“近年来，我们更加谨慎，风险减小，回报自然减少。”

此外，GIC在固定收益和新兴市场证券有很高的投资占比，有关投资回报疲弱，也影响了整体投资组合表现。

林昭杰说：“我们面对极大不确定性，估计将继续影响投资回报。”

除了通胀不容易持续放缓到2％，中国经济遭遇挑战、中国与美国战略角力，以及两场悬而未决的战争，都是市场的变数。

为了提高投资组合的韧性，林昭杰指出，GIC这些年更重视各个资产类别更细致的多元化投资。

以房地产为例，除了投资不同市场，GIC也投资数据中心、学生宿舍和物流资产等不同类型的项目。近两年，由于利率急剧攀升，美国商业房地产市场大幅放缓，GIC采取的细致且多元投资策略，有助缓冲整体组合遭受的冲击。

截至今年3月底，发达市场证券（13％）、新兴市场证券（17％）和房地产投资（13％），占GIC投资组合的比率，与上财年一样。

债券和现金的投资占比，减少2个百分点至32％，与通胀挂钩的债券和私募股权投资，各增加1个百分点至7％和18％。

债券和现金占比减少、通胀挂钩债券投资占比增加，反映GIC为对抗通胀所作出的调整。看好私人市场的回报，GIC持续增加私募股权投资。

以区域来看，美国依旧是GIC最大投资市场，投资占比连续三个财年扩大，从2020/21财年占34％，增至39％。亚洲（除了日本）市场维持在第二位，但占比连续三年缩减，从2020/21财年占26％，减至22％。

关注美选举结果 看好美能保持良好发展势头

美国作为GIC最大投资市场，今年底的美国总统选举，必然是密切关注风险之一。

林昭杰回应媒体询问时说：“我们对美国还很有信心。不论谁掌权，我们认为，美国将继续保持良好发展势头。美国有许多良好的基本面因素，包括拥有大量创新和人才，市场够大、够深。美国依然会是我们很重要的市场。”

谈到中国的投资展望，GIC集团首席投资官钟哲雄博士认为，中国长期基本面仍具吸引力，但须灵活挑选投资机会。他举例，专注中国消费市场的领域，如运动和食品消费，是GIC感兴趣的。

另外，钟哲雄指出，中国在绿色经济和可持续发展方面已处于世界领先地位，如电池和电动车。“我们相信，这些都是中国在国内和一些出口市场可领先的领域。”