安联拟收购英康保险引争议 业界人士：违背社会宗旨

德国金融服务巨头安联（Allianz）收购英康保险（Income Insurance）大部分股权的计划引起舆论争议，多名业界人士反映，这将违背英康保险最初为低收入群体提供保障的社会宗旨，有民众也担忧保费未来可能进一步调高。

安联上星期三（7月17日）宣布出价15亿欧元（约22亿新元），要买下英康保险至少51%的股份，旨在加速增长和建立一家“有很强竞争力的综合业务保险公司”。

针对这项消息，新加坡巡回大使许通美星期二（23日）在脸书贴文说，脱售英康并不是一个好主意。他说：“它的成立是为了满足社会目标和社会需求。这些至今仍然适用。我希望表明英康和职总永远不该被卖掉。”

职总英康前总裁陈诸杰和陈钦亮也分别在社交媒体上，对英康可能被收购的消息，表示不满。

陈诸杰在职场社交平台LinkedIn上，出示他在2022年2月13日写给新加坡金融管理局，反对职总英康企业化的信件。他指出，职总英康如今不仅改变了它在2022年做出让职总创优企业合作社作为主要股东的承诺，而且还让职总创优企业通过脱售股份获得一笔可观的资本收益。

职总英康在2022年宣布，计划从合作社转向企业化，以提升竞争力来推动增长。它当时说，这不会影响它改善国人财务状况的初衷。

英康保险目前为超过170万新加坡公民和永久居民提供保险产品，包括人寿险、普通保险和医疗保险。它有约2000名全职员工，是本地市场份额最高的保险公司之一。

财务顾问：一些客户担忧保费调高

财务规划公司星融（SingCapital）执行总裁谢诏全接受《联合早报》访问时说，英康可能被收购的消息出街后，一些客户对此表达担忧。

他说：“英康是其中一家规模颇大的私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）业者，有不少客户向它购买保险。他们担心保费会不会调高，因为安联必须要向它的股东交代。”

安联是德国最大保险公司，也是全球最大金融服务集团之一，在近70个国家有约1亿2500万个人和企业客户。它在2023年占的新加坡市场份额约2.1%，在本地有129名全职员工。

不过，也有业界人士认为，这项收购计划将有利于英康。

尚乘集团旗下保险科技公司AMTD PolicyPal和理财分析网站ValueChampion总裁王会娴受访时说，英康安联组合可利用大数定律（Law of large numbers）增强风险评估能力，从而实现更准确定价、创新产品供应和提高运营效率，使消费者受益。

对一般消费者而言，他们不免对这项收购计划可能带来的改变感到不安。一名曾经向英康购买保险的锺姓读者受访时说：“它以前还可以站在工友的立场，为他们提供保险，但私营化之后，只能向‘钱’看了。”

这名读者非常担心安联的加入会让保费增加，但与此同时，保险的承保范围不见得会扩大。