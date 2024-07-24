分析师：医疗旅游业复苏强劲 泰国医疗股表现料优于新加坡

新加坡和泰国医疗旅游业复苏，推动医疗股增长。虽然两国的医疗业各有所长，但股市分析师更看好复苏速度较快的泰国医疗股。

星展集团研究分析师陈丽睿和乌敦维（Sasikarn Udomvej）星期三（7月24日）发布的亚细安医疗业报告说，新加坡和泰国是亚细安地区主要的医疗旅游国家，泰国医疗旅游业在冠病疫情之后贡献的收入增长迅速，比2019年水平高出24%，新加坡的增幅仅2%。

新加坡的医疗水平高，而且法律严格，环境卫生，吸引不少外籍患者来新治疗，可是旅游业在疫情后的增长速度缓慢，可能是因为新元走强以及新加坡的物价比其他区域国家更高。

报告说：“新加坡的医疗费用更高，会导致对价格较敏感的外籍患者改而寻求价格较低的其他途径。”

新加坡的消费者价格指数自2018年12月以来上升17%，医疗物品价格上升11%，医院服务价格上升16%。外籍患者到国外治病前，除了要考虑到医药费，还要考虑酒店住宿费和其他开销，而新加坡的酒店房费自2019年增长40%，客房平均收入（RevPAR）增长38%。

新加坡的外籍患者主要来自印度尼西亚，而新元对印尼盾的兑换率自2021年以来上升了14%。

泰国医疗费比新加坡低20%至40%

相比起来，外籍患者在泰国的整体开销远低于新加坡。

泰国的医疗水平在过去10年里大有进步，医疗费虽然有所上涨，但仍比新加坡低了20%至40%。此外，物价和医疗费增幅也低于新加坡。

泰国的酒店房费和飞机票也比新加坡的低廉。泰国的酒店房费在2019年至2024年之间增长6%，客房平均收入则滑落10%。泰国的医疗旅游业主要针对中东地区的客户，而一张往返卡塔尔和曼谷之间的飞机票价格1144美元（1538新元），但若往返新加坡则要2401美元。

尽管新加坡和泰国在医疗旅游业相互竞争，但陈丽睿和乌敦维不认为两国是直接竞争者，因为两国的最大市场不同。

虽然成本持续上升，但新加坡医疗业会继续提供针对富裕人士的先进医疗服务，而泰国会继续提供物有所值的医疗服务。

值得注意的是，新加坡和泰国的当地患者增长速度快于外籍患者的增速，在2023年的收入贡献比2019年高出28%。由于当地患者贡献的收入占总收入的约70%至80%，分析师认为这会是私人医疗业者盈利的主要推动力。

分析师建议投资者买入曼谷杜斯特医疗服务公司（Bangkok Dusit Medical Services）和康民医院（Bumrungrad Hospital），目标价分别为35泰铢（约10新元）和293泰铢。

至于新加坡的医疗股，分析师推荐IHH医疗保健（IHH Healthcare）。