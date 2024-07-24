张志贤：“以防万一”策略需企业实现全面多样化

为了保护国家安全或保护本国工业，许多国家越来越倾向于采取“脱鈎”、“去风险”，或者“本土化”和“友岸外包”等策略，曾经推崇自由贸易的国家现也纷纷设置壁垒。在此背景下，“及时制度”（just-in-time） 的经营方式的风险显而易见，企业和政府越来越多开始采用 “以防万一 ”（just-in-case）策略。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三（7月24日）在出席新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit）时，指出上述情况。

张志贤表示，在 “以防万一 ”策略上，许多企业首先想到的是如何使供应链来源多样化。但 “以防万一 ”其实是意味着全面多样化，包括市场、产品、设施地点甚至雇佣的人员。

他说：“开拓新市场可以缓解局部经济低迷和市场准入的突然限制；在不同地区建立生产设施有助于减少集中风险和供应中断；通过雇佣全球人才来打造多样化劳动力队伍，可以帮助企业在日益碎片化的全球环境中保持竞争力和韧性，利用更广泛的技能、视角和文化洞察，适应复杂国际市场和瞬息万变的地缘政治动态。”

另外，张志贤也提到，“以防万一”策略还意味着企业需面向未来，尤其是在应对气候变化风险和可持续性监管方面。

政府采取三项措施塑造更具韧性商业环境

政府可以采取多种措施来帮助塑造更具韧性的商业环境，从而帮助企业降低采取“以防万一”措施的成本。张志贤列举了我国在这方面所采取的三项举措。

首先是继续鼓励区域和全球合作，推动更加一体化的世界；其次，我国也在数码经济和绿色经济等代表未来商业的新领域建立伙伴关系；最后，我国正在为支持区域贸易和提升韧性奠定关键新基础设施的基础，如建设亚细安电网的基础设施，以及扩展跨境数码支付基础设施等。

绿色经济为亚细安带来了巨大发展机遇，但能源投资转型是一个几十年的“游戏”。淡马锡国际执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）在峰会的讨论环节指出，在西方世界或发达经济体中，能源转型的重点是确保能源的安全供应，而在新兴市场中，这重点是能源的可负担性问题。

过去几十年，东南亚受益于全球化发展和相对和平的环境，但狄澜提醒说，现在全球化受到越来越多的质疑，地缘政治和经济逻辑变得更加复杂，当前的多极世界带来了供应链重构和通货膨胀的风险，东南亚和新加坡需要在这个新的不确定性时代寻找持续增长的途径。

在当日的峰会上，汇丰银行（HSBC）也与新加坡工商联合总会（SBF）共同签署了一份谅解备忘录（MOU），旨从促进国际化、知识共享、本地与全球连接这三个方面来帮助本地企业抓住大湾区、印度和中东等主要贸易走廊的新增长机遇。作为第一家与工商总会签署MOU的全球性银行，HSBC还推出了《亚细安及其他地区商业指南》，对亚细安六大市场及其主要贸易走廊进行了深入分析。

此外，HSBC也将利用其专业知识和一系列解决方案，帮助企业加深对可持续发展的认识，并支持其净零转型需求。