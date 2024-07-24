乐斯广场综合项目集体出售 最低价为12亿5000万元

位于马林百列的乐斯广场（Roxy Square）购物中心和新加坡美爵乐斯酒店（Grand Mercure Roxy Hotel）综合发展项目推出市场集体出售，并开出12亿5000万元的最低价。

独家销售这个项目的房地产咨询公司仲量联行（JLL）在星期三（7月24日）发表文告说，这个综合项目在1980年代至2000年分三个阶段建造。乐斯广场有296间零售店和26个住宅单位，美爵乐斯酒店有576间客房。

这个项目所处地段的总楼面面积达66万8000平方英尺，总容积率为3.86。

若以12亿5000万元成交，地价相等于容积率每平方英尺2094元，这包含土地增值费。若把10%的额外总楼面面积计算在内，容积率尺价为2034元。

这个项目直接通往东海岸路、马林百列路和布鲁克路。

根据市区重建局的2019年总蓝图，这幅地段面向东海岸的部分被划为商用和住宅用途，总容积率为3；面向马林百列路的部分地段则被划为酒店用途。

市建局最近的规划建议，整个乐斯广场地段可能被重新划分为商住用途，可把地段重新发展为集合高楼公寓、商用大楼或酒店的综合项目。按新加坡高程基准计算（Singapore Height Datum），这个项目的建筑最高可达75公尺，若每层楼高三公尺，最高可建25层楼。

重新发展的项目可包括多达350个住宅单位，而零售与餐饮店面可多达大约8万平方英尺，其余17万2000平方英尺可用来建造办公楼、酒店或合适的其他商业用途，但必须获得市建局的批准。

招标活动将在9月26日下午3时截止。