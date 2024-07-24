海指显现抗跌力 闭市微跌0.01%

美国这周公布更多与通货膨胀相关数据之前，投资者表现谨慎，再加上隔夜美股走软，导致星期三（7月24日）的亚太股市多在窄幅波动。新加坡海峡时报指数发挥抗跌力，闭市仅微跌0.01%或0.34点，收报3460.82点。

亚太股市中，台湾因为台风没开市以外，其他都以跌盘收场。深圳股市下挫1.32%领跌所有市场，日本下滑1.11%，而香港和韩国分别下跌0.91%和0.56%，上海股市跌0.46%，澳大利亚股市则跌0.04%。

资深股票经纪冯施均接受《联合早报》访问时指出，不仅隔夜美股疲软，美国股指期货下跌，加上对中国经济前景的担忧再度升温，令亚太地区投资者的情绪不积极。

冯施均说：“大型科技股如特斯拉（Tesla）和Alphabet的业绩不如预期，延伸了科技股的跌势。”

投资者对降息感乐观

华侨银行财富咨询部总经理徐道意认为，投资者越发对美国联邦储备局即将开始降息感到乐观，此举对小型和受季节性影响的公司尤其有利。他说，在7月底美联储议息会议前，公司发布的业绩会是市场的焦点。

冯施均也说：“海指成份股公司也将陆续公布业绩，只要这些公司的业绩超乎预期，加上对减息的乐观，海指有望再试探3499.9点的高位。”

本地股市全天交易量达12亿股，交易额9亿3544万元， 上升股265只，下跌股292只。

成份股中，上升股九只，下跌股16只，五只持平。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），闭市上涨3.88%至2.41元。新电信（Singtel）起1.66%至3.07元，海庭（Seatrium）和胜科工业（Sembcorp Industries）股价分别上扬1.33%和1.30%， 前者报1.52元，后者收报4.69元。

跌得最重的成份股是怡和合发（Jardine C&C），闭市下跌1.55%至25.45元。其他成份股的跌幅都在1%以下。新加坡航空（SIA）和泰国酿酒（Thai Beverage）跌0.99%，前者报6.99元，后者报0.50元。

个股消息方面，华联房地产投资信托（OUE REIT）闭市后公布，截至6月30日的2024财年上半年可派发收入，同比减少10.9%至5130万元，每单位派息0.93分，也比去年同期低11.4%。信托股价闭市下滑1.7%至0.29元。

DigiCore房地产信托 （Digital Core REIT）上半年可派发收入增长5.1%至2259万美元（约3036万新元）， 每单位派息少6.3%至1.80美分。信托股价闭市下跌0.8%至0.62美元。

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）截至6月底第一季的可派发收入减少7.4%至1亿零373万元，每单位派息减少8.9%至2.068分。信托股价闭市维持在1.35元。

大华保险（UOI）截至6月底上半年的净利增长18.8%至1420万元， 董事会宣布截至今年底财年派发每股8.5分的股息，公司股价闭市滑落1.61%至7.35元。

福源金属制造（HG Metal Manufacturing）经过初步审核后，董事会宣布截至6月底的上半年将会转亏为盈。主要是因为期间没有缅甸子公司停止运作的一次过损失，加上销售量增加，以及高成本库存消耗，促使毛盈利率有所改善。公司会在8月14日或以前公布业绩。 公司股价闭市滑落1.59%至0.31元。