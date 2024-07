我国拟设未来贸易投资中心 增强企业跨境发展能力

新加坡工商联合总会宣布计划建立未来贸易与投资中心,旨在促进公私领域之间的交流、深度发展国际贸易与投资。

新加坡工商联合总会(SBF)星期四(7月25日)在新加坡商务峰会(Singapore Apex Business Summit)上指出,将以公私合作的方式设立未来贸易与投资中心(Centre for the Future of Trade and Investment,简称CFOTI),通过汇集贸易与投资相关从业者、思想领袖和政界人士,打造一个富有活力的国际社区,以发展具包容性、可持续且能适应未来变化的国际贸易。

未来贸易与投资中心将开发以实践为导向,且受行业认可的竞争力框架和相关课程,以此帮助从业者加深对贸易和投资问题的理解,从而增强企业跨境发展的能力。

此外,未来贸易与投资中心也会利用组织内部和行业里的专家资源,为企业提供定制化一对一咨询服务,以及大师班和研讨会,并通过定期举办公共与私人领域之间的会谈活动,对接国际贸易与投资问题中的领导方向和基层视角,促进国际社区的发展。

陈诗龙:将持续发展贸易架构 助本地企业国际化

新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在新加坡商务峰会上指出,国际贸易是新加坡的命脉,但当下国际合作共识和自由贸易正面临重重挑战。

“中美经济与科技竞争愈演愈烈,为全球贸易带来巨大不确定性,而印度和东南亚也深受影响。随着供应链迁移,不少国家也因地缘经济竞争出台保护主义政策,尤其是在半导体、电动车等战略性行业上。”

他说,全球“净零”的可持续发展趋势也正通过相关政策和市场需求的改变,影响企业的运营方向。与此同时,科技也非常关键,尤其对于国际贸易而言,是增强效率、包容性和公平性的推动者。

陈诗龙医生说,新加坡将持续发展贸易架构,以帮助本地企业国际化、创新,并跟上发展趋势的步伐。