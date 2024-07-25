职总创优：英康脱售股权后将继续提供可负担保险产品

德国金融服务巨头安联（Allianz）收购英康保险大部分股权的计划引争议，职总创优企业合作社澄清，这项收购完成后，它依旧是英康保险的主要股东，为低收入者提供价格非常具竞争力的产品。

在职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）星期四（7月25日）早上发表的澄清声明中，它表示依旧坚定地对英康保险（Income Insurance）和其利益相关者、包括投保人和股东做出承诺，接下来也将如此，因为献议完成后，它依旧是主要股东（substantial shareholder）。

安联上星期三（17日）宣布出价15亿欧元（约22亿新元），要买下英康保险至少51%的股份，旨在加速增长和建立一家“有很强竞争力的综合业务保险公司”。消息出街后，多名业界人士反映这将违背英康保险最初为低收入群体提供保障的社会宗旨，有民众也担忧保费未来将调高。

林文兴：将坚持宗旨 履行社会承诺

职总创优企业合作社主席林文兴在澄清声明中说：“英康保险将继续为无法获得服务和低收入客户提供他们负担得起，以及易于获得的保险选择，例如，提供LUV人寿保险和年尊保险（SilverCare）等产品。其次，英康保险将继续与公积金局合作，参加全国保险计划。第三，英康保险将继续以非常具竞争力的价格为产品定价。”

林文兴指出，职总创优企业合作社将继续是英康保险的积极股东，坚持宗旨，履行对投保人的社会承诺。

他说，保险市场由区域和国际业者主导，引进拥有强劲保险和资产管理能力的国际保险业者，是为了协助英康保险加强竞争力。英康保险过去10年在人寿保险的市场份额不足10%，若安联成为大股东，将能使到英康保险符合市场需求，长期韧力也会更强。

收购计划有待英康保险股东和金融局批准

上述交易有待获得英康保险股东和新加坡金融管理局批准。金管局发言人受询时指出，当局对持牌保险公司的潜在股东进行评估时，考量因素包括它的业绩记录、财务稳健性、声誉、适当性，以及其风险管理系统和流程是否与持牌实体的业务规模和复杂程度相称。

安联拟收购英康的消息在坊间引起热议。新加坡前进党非选区议员梁文辉在脸书上贴文说，他将在下一次国会，针对这项交易向总理兼财政部长黄循财提问，政府会如何继续支持合作社，为新加坡人提供负担得起的必要商品和服务。

英康前总裁陈诸杰是其中一名反对这项收购计划的业界人士。他接受《联合早报》访问时说，安联是一家以赚取利润为导向的全球企业，尽管合作社在澄清声明中给予承诺，但英康文化产生改变只是时间问题，因为这是大势所趋，不可避免。“我们必须确保英康继续是一个致力于服务新加坡人民的社会企业，而不是为欧洲股市的股东服务。”

职总创优企业合作社在澄清中强调，这项收购完成后，它依旧是英康保险的主要股东。研究企业治理的新加坡国立大学商学院教授麦润田受访时解释，主要股东一般上是指持有至少5%表决权的一方，这有别于持有超过50%股权的大股东（majority shareholder）。

学者：英康就像是一名希望成为大亨的维权者

在这种情况下，安联显然将成为大股东，因为它将持有至少51%的股份。职总创优企业合作社最终股份将介于21.8%至49%，取决于多少小股东接受献议。

麦润田指出，拥有51%股份后，安联可以控制公司的收益和大部分决策，例如，在股东会议上通过大部分决议，以及对收益的管理。不过，安联不能独自决定一些事项，例如更改公司章程必须获得75%的股东批准。

对于英康要在实现社会承诺的同时，在区域和全球市场上竞争，麦润田直言：“英康就像是一名希望成为大亨的维权者。”

英康保险为超过170万名新加坡公民和永久居民提供保险产品，包括人寿保险、普通保险和医疗保险。它有约2000名全职员工，是本地市场份额最大的保险公司之一。

安联是德国最大保险公司，也是全球最大金融服务集团之一，在近70个国家有约1亿2500万个的个人和企业客户。它在2023年占的新加坡市场份额约2.1%，在本地有129名全职员工。