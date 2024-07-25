新加坡可持续发展学院附属楼开幕 扩大合作空间应对气候变化

可持续发展，特别是应对气候变化，是当今世界面临的最紧迫挑战之一。虽然个人努力很关键，与志同道合的伙伴建立关系有助于取得更大进展。

副总理王瑞杰星期四（7月25日）在新加坡可持续发展学院附属楼（Singapore Sustainability Academy Annex，简称SSA附属楼）的开幕仪式讲话时，作出上述表述。

占地2690平方英尺的SSA附属楼位于城市广场（City Square Mall）的顶楼，旨在推广可持续发展实践、提倡低碳经济，以及与企业和社群互动。SSA附属楼是2017年开幕的新加坡可持续发展学院的延伸。

王瑞杰说，气候变化的挑战是多方面的，从了解气候科学，到改变大家的行为和偏好。为创新及应对这些挑战，需要汇集科学和科技等广泛领域专家的多重观点。

王瑞杰指出，新加坡可持续发展学院在提高公众对可持续发展的认识和动员集体行动方面做得很好，将公共、私人和民间的努力结合在一起。该学院也帮助企业转型，以及将可持续发展纳入它们的商业模式和实践。

已举办千场活动和培训班 接待万名访客

城市发展（CDL）集团总裁郭益智说，新加坡可持续发展学院迄今已举办1000多场活动和培训班，也接待了约3万5000名访客。

“后冠病疫情时代，我们发现可持续发展学院的使用急剧增加，反映为各行业、青年和社群提供横跨公共、私人和民间领域的合作平台的重要性，以分享知识、建设能力和伙伴关系，实现更可持续的未来。”

SSA附属楼为本地和全球的非政府组织伙伴提供合作的社区空间，也为实体和虚拟会议提供会议设施。SSA附属楼将帮助建立合作伙伴关系与能力，以及汇集伙伴共同开发创新方案，推动气候合作行动。