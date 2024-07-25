新加坡和欧盟完成双边数码贸易协定谈判　

新加坡和欧盟完成双边数码贸易协定的谈判。这项协定针对新加坡与欧盟之间数码贸易规则，为公司和消费者提供明确性和法律确定性，并强化双边数码市场的数码连接和互通。

协定也制定了具有法律约束力的条规，包括保护个人数据，保护消费者免受不公平做法和垃圾信息的侵害等。协定旨在促进合作，加大中小企业参与数码经济的机会。

欧盟和亚细安国家之间 首个数码贸易协定

这是欧盟和亚细安国家之间首个数码贸易协定。

贸工部星期四（7月25日）发布文告说，主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），在比利时布鲁塞尔完成欧盟—新加坡数码贸易协定（EU-Singapore Digital Trade Agreement，简称EUSDTA）的谈判。这个数码贸易协定的谈判于去年7月启动。

傅海燕在文告中说，EUSDTA强调新加坡与欧盟的共同承诺，即确保在迅速演变的监管环境中，两国公司与民众在数码经济交易时，有法律确定性和信心。“它将使我们在数码经济释放更多机遇，同时确保数码包容性，特别是对中小企业而言。”

这是我国的第五项数码经济有关协定。我国此前与澳大利亚、韩国和英国签署了数码经济协定，并和智利以及新西兰签署数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA），韩国最近也加入DEPA，这是全球首份关于数码经济合作的国际协定。

文告说，EUSDTA将促进开放和安全的数据流。例如，新加坡与欧盟承诺允许企业在彼此领土无缝传输数据。这将支持电子商务和其他数码活动的跨境可信数据流，消除数码贸易的不必要障碍。

EUSDTA也会促进端到端的数码贸易。例如，双方将以电子格式提供货物进口、出口和过境所需的贸易文件，并接受这些文件的电子版本。

此外，EUSDTA也会建立可信和安全的数码系统。双方意识到网络安全威胁不断变化的性质，因此将合作识别和减轻这些威胁，并提升两地员工的能力。

欧盟与我国将进行国内审批程序 正式签署和缔结协定

根据星期四同时发布的联合声明，欧盟与新加坡目前将着手进行国内审批程序，以正式签署和缔结这项协定。

傅海燕和东布罗夫斯基斯也在2019年11月生效的欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA）下，召开第二次贸易委员会会议。双方肯定EUSFTA的顺利实施和有效运作方面的良好合作、讨论如何深化绿色经济等前瞻性贸易领域的合作，并就区域和全球经济发展交流意见。

新加坡与欧盟享有牢固的经济关系，欧盟是新加坡第四大商品贸易伙伴，也是新加坡第二大服务贸易伙伴。2023年双边商品贸易超过1050亿元，占新加坡总商品贸易的8.7%；2022年的服务贸易超过980亿元。双方投资关系也紧密，欧盟是新加坡第二大外国投资者，也是第二大海外投资目的地。