美股大回调引发股市波动加剧 海指跌0.88%

隔夜美股大幅回调，引发区域股市担忧。新加坡海峡时报指数星期四（7月25日）下滑30.37点或0.88%，闭市报3430.45点。

亚太主要股市基本全部下滑。日本大跌3.14%，表现最为疲软；香港和首尔分别下跌1.77%和1.73%；吉隆坡、悉尼和上海也全部下跌，跌幅介于0.37%至1.29%；深圳则逆势上扬，微涨0.07%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，受美国总统选举不确定因素影响，隔夜美国股市波动加剧，多只大型科技股遭抛售。市场不安情绪蔓延至亚太市场，导致区域多地股市下滑。虽然海指也出现回调，但仍处于高位。若接下来本地公司第二季业绩良好，加上美国联邦储备局可能9月降息，指数有望回弹，投资者可考虑布局。

投资者预期 美联储更早更快降息

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，美债两年期国债和10年期国债的利差收窄至仅为15个基点，为去年10月以来的最小差距。这表明投资者认为美联储将比预期更早和更快地降息。

资深股票经纪冯施钧说，市场现在的焦点是即将公布的美国国内生产总值（GDP）、个人消费支出价格指数（PCE），以及下周的美联储会议。任何负面消息都可能抑制9月降息的乐观情绪。此外，市场对中国经济的担忧也影响市场情绪。

新加坡股市全场成交量10亿9000万股，总成交额11亿5000万元。上升股220只，下跌股372只。

成份股方面，23只下滑，五只上扬，两只持平。

跌幅最大的是海庭（Seatrium），滑落3.29%至1.47元。涨幅最大的是创业公司（Venture Corp），起0.67%至15元。

个股消息方面，新电信（Singtel）旗下Nxera与马来西亚电讯公司（Telekom Malaysia）宣布，在马来西亚柔佛新山举行数据中心奠基仪式。新电信闭市报3.03元，跌1.3%。

电子产品分销商新晔启华（Serial Achieva）公布去年业绩，公司截止12月底的2023财年的净亏损收窄至182万令吉（约52万新元）。在新开辟的笔记本电脑分销业务推动下，公司全年营收增长19%至1亿9520万令吉。公司闭市跌17.65%，报0.14元。

祐玛战略（Yoma Strategic）宣布，集团子公司Myanmar Motors将收购Tokyo Century Asia在Yoma Fleet的所有权益，包括200万普通股。这部分股份占Yoma Fleet已发行和实收股本的20%。由于集团持有Yoma Fleet剩余80%的股份，Yoma Fleet将成为集团的全资子公司。祐玛战略闭市涨4.31%，报0.121元。

停牌交易的长益集团有限公司（TA Corporation Ltd）解释，去年未经审计财务报表与经审计财务报表之间的差别。其他营收的差别主要是由于综合损益表（consolidated statement）中，将拆分合并收益分类为单独项目。营业费用（Operating Expenses）和净亏损的差别，则是由于集团在财政年度结束后收到购买开发项目的意向书，所以没计入这笔费用。公司停牌前股价为7.3分。