丰树工业信托首季每单位派息微增1.2％ 宣布恢复股息再投资计划

丰树工业信托 （Mapletree Industrial Trust）截至6月底第一季每单位派息同比微增1.2％至3.43分。

丰树工业信托星期四（7月25日）发布业绩时也宣布在第一季恢复股息再投资计划（distribution reinvestment plan）。

信托将在9月12日派发股息，单位注册截止日期是8月2日，股东可选择获得现金股息还是获得信托单位作为股息。

它说，股息再投资计划的以股代息选择，将加强信托的资产负债表并且提供财务灵活性以把握增长机会。

信托还表示，它的战略重点是增值性收购与发展，并将选择性地脱售非核心资产以加强投资组合。

收入改善主要因大阪数据中心收入 及各房地产组合新租约和续约

信托2024／25财年第一季的总营收和净房地产收入分别同比增长2.7％和1.3％，达到1亿7530万元和1亿3250万元。收入的改善主要归因于去年9月收购的日本大阪数据中心的收入贡献，以及各个房地产组合的新租约和续约。

信托2024／25财年第一季的派息同比增长3.7％至9730万元，这主要是由于净房地产收入增加以及合资企业Mapletree Rosewood Data Centre Trust宣布的股息增加。

它指出，房地产营运开支上升及借贷成本上升持续对派息构成压力。信托的管理公司将采取成本削减措施，并着重保留租户及审慎管理资本，以平衡不确定的宏观经济环境中的风险及成本。

丰树工业信托星期四闭市跌0.44%，报2.26元。