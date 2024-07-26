联昌银行 中小企业客户是疫情前2倍

新马未来两地的合作与发展获本地“头家”看好，联昌银行（CIMB）的中小型企业客户是冠病疫情前的两倍，当中不少是跨境的中小型企业。

新柔长堤上个月举行了启用100周年的庆祝活动，这座长约一公里的长堤也象征着新马两地长期以来的互通互信与稳定的经贸往来。接下来，新柔地铁系统和柔新经济特区的发展备受瞩目。

联昌银行新加坡首席执行官李明德（54岁）日前接受《新明日报》访问时披露，联昌银行近期就举办参观活动，包括与新加坡中华总商会（SCCCI）合作，带领新加坡中小型企业（SME）走进柔新经济特区，探索投资和业务扩展的机会。

联昌银行上个月与新加坡中华总商会（SCCCI）合作，带领新加坡中小型企业（SME）走进柔新经济特区，探索投资和业务扩展的机会。（新加坡中华总商会提供）

本地企业对柔新经济特区的关注也反映在数据上。李明德说，联昌银行目前服务的中小型企业客户是冠病疫情前的两倍，加上个体户，联昌在本地的客户数量已超过50万。

“我们致力于保持以客户为中心，通过提供包括汇率等优惠产品和便捷的服务，充分利用我们的天然优势，为客户在新加坡和马来西亚之间的消费与业务活动提供支持。我们不仅仅是一家银行，更致力于成为新马两国之间经济联系的桥梁。”

联昌银行位于莱佛士坊的CIMB大厦。（潘丰源摄）

李明德在访谈中多次提到联昌银行作为一家银行，不仅仅是促进支付，管理客户资金，更是致力于为客户提供“超越银行业务”（beyond banking）的服务。

他以中小型企业举例说：“典型的中小企业非常忙碌，它们不像跨国公司那样有完整的部门设置，没有人力资源部门，没有市场营销部门，很多事情甚至是由一个人负责。所以联昌银行在超越传统银行业务方面，为他们提供各种服务，比如薪资服务、财务会计服务，最近还推出了首席科技官数码咨询服务（CTO-as-a-Service），帮助中小企业数码化。”

疫情期间，联昌银行平均一两周就会举办一次网络研讨会，有时也与新加坡中华总商会合作，针对TAHAN（坚持）、SEMULA（重启）和CEPAT JALAN（快速行动）主题所展开的一系列研讨会，鼓励中小型企业在冠病疫情复苏的过程中越挫越勇。

致力提供本地最优越马币兑换率

致力为跨境商家和工作人士提供本地最优越的马币兑换率。

李明德表示，目前有大约130万名马国人在本地生活和工作，一些甚至是每天跨堤，因此在本地工作的马国人是重要的服务群体，跨境商家也是如此。

他指出，无论是新加坡还是马来西亚，联昌银行作为连接新加坡和马国之间的经济桥梁，通过先进的数码平台和专业团队，致力于为马国游子和新马跨境企业提供最优越的马币兑换率，为跨境商业活动提供最大的便利。据之前报道的数据显示，平均每天有超过30万人使用新柔长堤往返新马。

15分钟内可完成开户手续

转向全面数码化服务，15分钟内可完成开户手续。

联昌银行响应日益增长的数码化需求，提升客户体验，同时推动银行业务的创新和效率提升。

李明德说，联昌银行已转向全面数码化服务，现在，中小型企业客户可以通过联昌银行的数码平台，在短短15分钟内完成开户手续，无需再到银行分行办理。

“数码化服务的提升将有助于客户能够在任何时间、任何地点完成银行业务，大大节省了时间和精力，满足了现代客户对便捷、安全银行服务的需求，同时加强联昌银行在本地银行行业中的竞争优势。”

联昌银行加强数码服务，100％的服务项目都可以通过网络完成。（联昌银行提供）

本地外资银行中 联昌保险业务表现最亮眼

目前在新加坡所有外资银行中，联昌的银行保险业务市场份额排在第四位。

为进一步支持联昌银行在新加坡保险业务的扩展，联昌银行增聘了10％关系经理以加强团队。

李明德说，联昌银行与至少五家保险合作伙伴合作，在今年第一季度的保险销售中跻身前四位。为首的前三位是本地三大银行巨头。这意味着，联昌银行在本地外资银行中，保险业务表现最为亮眼，也受到更多消费者青睐。

为进一步扩展银行的保险业务，为客户提供广泛的保险选择，以满足多样化的金融需求，联昌银行通过加强团队实力并提升客户体验，继续推动保险业务的创新。

‘游轮学习之旅’助中小企业抓住机遇

“游轮学习之旅”今年步入20个年头，李明德认为这项相互交流、互动性高的活动，在培养中小企业的领导力和创新能力方面发挥了重要作用。

李明德指出，汇集不少中小企业家的“游轮学习之旅”，其理念与联昌银行的宗旨不谋而合，旨在帮助企业在不确定的时期抓住机遇。

“我们期待演讲嘉宾带来鼓舞人心的分享，并期待参与者展开热烈的讨论，踏上成功之旅，在未来的岁月里创造辉煌。”

“游轮学习之旅”由《新明日报》与老板联谊会联办、联昌银行有限公司（CIMB）赞助。

为新马企业提供一站式解决方案

今年5月，联昌银行与中华总商会合作举办柔佛一日游，带领超过50家来自各行各业的商家到柔佛考察未来柔佛—新加坡经济特区的发展和投资前景。

李明德说，联昌银行对当地情况有深入的了解，而且在识别新加坡和马来西亚经济格局之间的协同效应方面拥有相当的专业知识。

“这一举措进一步加强了联昌银行作为马来西亚门户的地位，支持企业探索的新的增长途径，并寻找方法让他们能够利用马来西亚经济增长最快的地区之一，获取商业新机遇。”

联昌银行新加坡为在新加坡和马来西亚注册的企业提供一站式解决方案，让企业在新马两地市场的扩张和发展提供简单、有竞争力的解决方案和连接，包括但不限于：

本月起至今年12月，联昌银行新加坡户头与其他区域的联昌银行户头可进行免费电汇（telegraphic transfer），附带条款。

客户可在新加坡境内开设马来西亚银行户头，无需远赴马来西亚开设户头，更加方便。

联昌银行可为中小企业客户提供快速的跨境融资解决方案。

联昌银行将致力提供最佳的新元兑马币汇率。

种种努力，都使得联昌银行新加坡的商业银行业务的税前利润在2023财年同比增长超过60％。