金管局连续五次维持货币政策不变 调低全年整体通胀预测

新加坡经济预料今年接下来走强，核心通货膨胀率将在第四季更明显回落，并在2025年降至2％左右，新加坡金融管理局决定维持新元现有的升值步伐。

金管局星期五（7月26日）发布季度货币政策声明，保持新元名义有效汇率（S$NEER）可波动范围的宽度和中间轴不变。这是它一连五次选择按兵不动。

金管局的声明指出，当前的货币政策仍然适当，可继续抑制输入通胀和本地物价压力，并确保中期价格稳定。

全年整体通胀预测下调至2％至3％

金管局估计，我国全年核心通胀平均为2.5％至3.5％。不包括消费税上调的影响，预计为1.5％至2.5％。核心通胀是金管局货币政策的主要考量。

最近几个月的私人交通通胀低于预期，全年整体通胀预测从2.5％至3.5％，下调到2％至3％。不包括消费税上调，全年整体通胀估计为1.5％至2.5％。

金管局指出，大多数商品和服务价格上涨都有所放缓，足以抵消水费上调。进口食品价格持续下滑，我国食品通胀有所缓解。服务通胀因单位劳动成本增长放缓而下降。

我国第二季核心通胀，从第一季的3.3％放缓到3％。6月核心通胀跌至3%以下，是2022年3月以来的最低水平。

除了核心通胀下降，拥车证价格下跌带动私人交通通胀放缓，第二季整体通胀从前一季的3％，降至2.8％。

尽管海运费有些增加，全球生产者价格至今仅小幅上涨。国际原油价格已从4月份的最高峰回落，而大多数食品大宗商品、中间和最终产品的价格保持稳定。

进口通胀温和，本地物价上涨压力也缓解，经季节性调整，我国第二季年化核心通胀率环比、也就是和第一季相比降至2.1％。金管局说：“这能更好地反映最新通胀情况，下半年涨势预计比上半年和缓。”

金管局也指出，近几月来，新加坡主要贸易伙伴的经济活动大致保持稳定。美国商业投资支撑全球电子制造业和贸易回升，区域经济也从中受益。

中国私人消费虽然放缓，但强劲出口支撑了经济增长。金管局认为，在未来几个季度，全球终端需求将受惠于降息，以及对资讯科技的持续投资。

金管局估计，下半年新加坡经济增长动能加强，全年预料增长2％至3％。当局表示，将密切留意我国和全球经济的发展情况，并对通胀和增长可能面临的风险，保持警惕。

根据贸工部初步预估，经季节性调整，我国第二季经济环比扩张0.4％，接近第一季的0.3％。

经济师：金管局下两次会议值得关注

华侨银行首席经济师林秀心认为，金管局对我国经济增长前景的评估，相当乐观。官方有可能在第三季把全年经济增长预测从1％至3％，收窄至2％至3％。

林秀心指出，声明还特别提到物价环比变化的趋势，并估计下半年涨势比上半年和缓。“因此，今年10月和明年1月的货币政策声明值得关注。如果金管局有信心核心通胀将在明年持续正常化，而决定先发制人，当局有可能在下两次会议放宽货币政策。”

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣则说，下调全年通胀预测不应被视为金管局准备在10月份放宽政策的信号。“我们认为，金管局明年1月才会通过调低政策区间的坡度，放宽政策。届时核心通胀率将更明显降至2％左右。”