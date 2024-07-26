缺乏新私宅项目带动 第二季私宅价格环比上升0.9%

本地整体私宅价格今年第二季持续上升，但价格增速放缓至0.9%，新私宅销量也较之前一季减少近四成，这主要是因新推出的私宅项目不多所致。

分析师认为，下半年会有更多新私宅项目开盘，有望带动价格和销量上升。

市区重建局在星期五（7月26日）公布的完整房地产数据显示，第二季整体房地产价格指数达到206.1，环比增长0.9%，涨幅低于第一季的1.4%涨幅。

非有地私宅价格上升0.6%，低于前一季的1%。

若按地区来看，代表中档私宅的其他中央区（RCR）的私宅价格涨幅最大，环比上升1.6%，高于前一季的0.3%涨幅；代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅的价格微升0.2%，涨幅与前一季相同。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅价格则滑落0.3%，与前一季的3.4%涨幅相反。

有地住宅价格持续上涨，但涨幅从第一季的2.6%下降至第二季的1.9%。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭指出，市场少了大型新私宅项目的推动，而且许多买家在场边观望，导致私宅市场放缓。

在新私宅销量方面，发展商在第二季推出634个未完工的私宅单位，比前一季的1304个单位少了51.4%。新私宅销量也有所下滑，发展商售出了725个单位，比第一季少了37.7%。

据博纳产业（PropNex）统计，这是2022年第四季之后销量最低的一季，而上半年新私宅的总销量共达到1889个单位，是有记录以来最低的半年销量。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）指出，新私宅销量退低主因是开盘的新私宅项目较少。

第二季转售单位环比多出41.4%

虽然新私宅的销售情况欠佳，但转售私宅表现不俗，第二季的转售单位多达3802个，比前一季多出41.4%，创下2022年第二季之后的新高。转售单位占整体私宅销量的77.4%，是1996年之后的最大占比。

伊斯迈说：“转售量上升有多重原因，包括合适的新开盘私宅项目不多，而且新私宅与转售私宅的价格差距大，促使更多买家转向二手私宅市场。”

他预计全年新私宅销量会介于5500个至6000个单位，整体私宅价格可能上升4%至5%。

郑卫铭也有类似看法。他预计，全年的整体私宅价格会上升3%至5%，因为新私宅售价会因地价和建筑成本升高而增加。

整体私宅租金连续第三个季度下滑

在租赁市场方面，整体私宅租金在第二季下跌0.8%，是连续第三个季度下滑。

据橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清分析，租金持续下滑，显示租赁市场已达到转捩点。“租赁需求可能会因为私宅租金更具吸引力而增加，吸引租户从组屋搬到私宅。”

她预计租金会在今年全年下滑3%至5%，与2023年和2022年分别增加8.7%和29.7%的情况形成对比。

在未来供应方面，若把在今年上半年完工的3600个私宅和执行共管公寓（EC）单位计算在内，全年预计共有1万1300个单位完工。往后数年的私宅供应预计大约5万个单位。

市建局说，宏观经济情况良好，但经济展望可能出现变数。本地的抵押贷款利率预计会维持在高于过去10年的水平，买家在购房时应该保持谨慎，并确保有能力长期偿还贷款。