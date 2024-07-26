本地第二季办公空间租金与价格齐升3.1%

本地办公空间租金和价格恢复涨势，在今年第二季同样环比上升3.1%。

市区重建局在星期五（7月26日）公布的完整房地产数据显示，中央区办公空间租金上升3.1%，与前一季的1.7%跌幅相反。

办公空间价格也恢复涨势，价环比增加3.1%，表现优于前一季的下滑1.2%。可是空置率却稍微上升至10.8%，比前一季高出1.2个百分点。

高纬环球（Cushman & Wakefield）新加坡及东南亚研究部主管黄显洋说，租金维持涨势可能是因为更多租户租用面积较小，但更优质的办公空间，而且续约的租户多过搬迁的租户。

“由于地缘政治不确定因素仍在，利率也居高不下，大型租户仍然面对资本支出限制，所以宁愿续约也不愿搬迁。业主因此能调高租金。“

据他观察，由于租用大型面积的合约较少以及资本支出限制，一些业主改而向小型租户招手，或资助租户装修。

在供应方面，截至第二季，接下来的办公空间供应达101万1000平方公尺（约1088万平方英尺），比前一季低了10.1%。

黄显洋认为，接下来，搬迁到优质办公空间的“择优而栖”（flight to quality）趋势会持续，加上财富管理公司和科技公司可能有因为区域投资增加和全球电子业复苏而扩充，这都能支持办公空间需求回升。

仲量联行（JLL）东南亚研究与咨询部主管蔡炎亮博士则持保守看法。他认为租金涨幅会受到欧洲和中国经济疲弱，以及美国总统选举的影响。

第二季零售空间租金持平

在零售空间方面，第二季租金与前一季持平，没有变化；价格却由升转跌，在第二季滑落1.2%。

整体零售空间空置率为6.6%，比第一季略低0.1个百分点。 截至第二季，零售空间供应量为58万平方公尺，比前一季少了4.9%。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，黄金地段的需求强劲，但较偏远的地点租赁需求较低。

”虽然有不少新的零售品牌进驻新加坡市场，但也有一些零售店因为人手短缺、电子商务竞争和运作成本过高而关闭或整合。“

她预测，接下来的零售空间供应会一直处在历史平均水平以下，今年整体租金会保持平稳。