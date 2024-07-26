日元“疯狂”涨势 下周或面临破灭风险

近几周，投资者争相买入日元，押注日元汇率即将迎来转折。但分析师警告，日元涨势脆弱，下星期三（7月31日）的日本央行政策决定将成为日元涨势的重大考验。

7月以来，新元兑日元汇率从120的高点一路下跌，最低于星期四（25日）去到的113.32左右。

分析师认为，我国虽维持货币政策不变，但新元接下来走强空间有限，新元兑日元汇率或将维持稳定，难重回此前120的高位。

美元兑日元汇率在星期四自5月6日以来首次跌破153关口，并且连续第四个交易日下跌。不过，美国最新发布第二季国内生产总值（GDP）数据显示，经济增长强于预期后，日元迅速回吐涨幅，显示涨势的脆弱。

截至星期五（26日）下午5时，美元兑日元汇率为154.24，新元兑日元汇率为114.75。

掉期市场显示，市场押注日本央行在下星期三政策会议结束前加息15个基点的概率为43%，反映市场对央行谨慎态度的预期。在接受彭博社调查的日本央行观察者中，只有30%预测会加息。

分析师：日本央行或泼冷水

ATFX Global Markets首席市场分析师泰达尔（Nick Twidale）指出，日元此次上涨很疯狂，但日本央行可能会泼冷水，不在收紧货币政策方面发挥作用。如果日本央行的举措令市场失望，令日元走弱的套利交易“可能会卷土重来”。

澳大利亚国民银行策略师卡特里尔（Rodrigo Catril）说，如果日本央行无动于衷，那么美元兑日元可能升至158的水平。

不均衡的经济数据也似乎佐证，不少人对日本央行将在更长时间内，维持利率不变的猜想。虽然7月份衡量日本服务业实力的关键指标反弹，但工厂活动指标却显示收缩。此外，疲软的消费者支出数据可能使日本央行下周的决策更加困难。

花旗集团（Citigroup）驻新加坡外汇交易董事总经理斯瓦米（Nathan Swami）指出：“日元在本周经历大幅升值后，市场对看涨日元期权的需求有所增加。现在判断这是否意味长期投资者情绪转变还为时过早，因此目前更有可能是短期仓位或对冲活动的战术性调整。”

金管局在星期五发布的季度货币政策声明中，决定维持货币政策不变，让新元继续升值。

大华银行研究主管全德健在与《联合早报》的采访中说，接下来或许很难再看到新元兑日元汇率像此前那样，触及1新元兑120日元的水平。

他说：“市场对日本央行可能存在的干预措施存在担忧，这使日元走弱的空间受限。虽然日本央行下周不太可能做出货币政策调整，但未来仍然存在这种可能性。我国本次虽维持货币政策不变，但考虑到经济增长，其上涨空间也不会再似以往那么高。”