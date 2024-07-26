电子业表现欠佳 我国6月制造业产值同比跌3.9%

电子业表现欠佳，导致新加坡制造业产值由升转跌，6月产值同比减少3.9％，扭转5月的2.3％涨幅。若看季度表现，制造业产值今年第二季同比跌1％，较第一季的1.7％跌幅收窄。

经济师预计科技业需求回升，因此看好下半年表现改善。

新加坡经济发展局星期五（7月26日）发布的预估数据显示，经季节性调整，6月制造业产值环比减少3.8％。若不包括生物医药领域，6月产值同比跌1.6％，经季节性调整则环比跌6.4％。

这逊于市场预期，彭博社较早前的调查显示，市场中位数预测是6月制造业产值同比萎缩0.1％。

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时说，上半年制造业产值表现依然疲弱，主要是受生物医药领域拖累。若不包括生物医药领域，上半年的制造业产值表现相当不错，首季增长0.2％，第二季则增长3.1％。整体而言，本地制造业的复苏更稳固，但这个道路崎岖不平。

半导体领域拖累电子业表现

从个别领域来看，占制造业产值权重最大的电子业产值，同比跌5.5％，扭转前一个月的18.6％涨幅。主要拖累电子业表现的是半导体领域，6月产值同比萎缩9.4％；其余电子领域则继续取得增长。

星展银行经济师蔡汉廷说，电子产品的外部需求依然坚挺，截至6月，新加坡电子业采购经理指数（PMI）的新订单、新出口订单，以及积压订单等指标持续增长。此外，从三个月移动平均数据来看，截至6月，电子业处于扩张，并现上升趋势。

蔡汉廷预计，新加坡电子业产出将受益于全球科技上升周期，推动因素包括智能手机和个人电脑的更换，以及人工智能应用不断扩大。

精密工程业产值也减少，6月同比跌幅为3.2％。表现最差的是生物医药制造业，6月同比萎缩23.2％。药剂业产值大跌47.1％，主要因为生产的活性药物成分组合与去年同期不同。

另一方面，交通工程业产值6月上涨10.3％，其中航空业产值增长12.4％，海事与岸外工程领域扩张19.5％。化学业和一般制造业的产值分别同比增长5.9％和1.6％。

宋生文说，6月又见主要领域表现不均匀，生物医药领域获得医疗科技领域支撑，但被药剂业拖累。不过，药剂业的调整是较短期的，产品组合调整预计让药剂业在下半年取得更好表现。

他指出，尽管半导体领域表现在6月转弱，下半年的表现预计更好，主要因为科技领域已经历最严重的库存调整，需求逐步回升，或许是受新产品推出等因素推动。

第二季经济增长或调低

制造业表现不如预期，兴业银行代首席经济师颜圣充认为，新加坡第二季经济增长可能不如初步预估的2.9%，会调低到2.6%。他维持全年制造业1%的增长预测，以及全年经济2.5%的增长预测。他看好下来电子业、精密工程和运输工程领域表现。

展望下半年经济表现，宋生文说，步入季节性较强的时期，制造业有望取得更好表现。

蔡汉廷仍对制造业今年逐步且脆弱的复苏抱有希望。他指出，制造业产值第二季1％的同比跌幅，与2023年首三季的更严重萎缩相比，已有所改善。