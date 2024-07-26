贸工部：世贸推动电子商务谈判 已达重要里程碑

世界贸易组织（WTO）电子商务联合声明倡议（Joint Statement Initiative）联合召集人宣布，联合声明倡议已达成稳定的协议内容。

我国贸工部星期五（7月26日）发布这个消息时指出，这是一个重要的里程碑，反映了五年谈判后取得的平衡和包容性成果。这个协议涵盖三大领域：一、促进数码贸易；二、开放的数码环境；三、商业和消费者信任。

新加坡是这个倡议的联合召集人之一。

副总理兼贸工部长颜金勇在贸工部文告中说：“经过五年的谈判，新加坡欢迎这一重要里程碑。这些规则将成为世贸组织第一套全面的电子商务规则，将通过促进更大的互操作性和透明度，为政府、企业和消费者带来好处。联合声明倡议还旨在帮助参与者，特别是发展中国家和最不发达的世贸组织成员及其企业，更好地融入并享受快速增长的数码经济带来的机遇。”

文告说，新加坡期待与其他联合声明倡议的参与者，共同实施这一具有里程碑意义的协议。这个协议将在支持数码化转型和协调全球数码贸易规则方面，发挥关键作用，并为政府、企业和消费者带来好处。

它表示，各参与方将继续推进各自的国内进程，着力将谈判结果纳入世贸组织法律框架。

它说：“联合召集人也愿意支持发展中国家和最不发达国家成员，开展能力建设和技术援助。我们欢迎所有世贸组织成员在做好准备时，支持并加入这一倡议。”

联合声明倡议 目前约90参与者

这个倡议的联合召集人是澳大利亚、日本和新加坡。三方星期五代表电子商务联合声明倡议的参与者（除了少数还在考虑的参与者），发布了关于电子商务协议已达成稳定内容的消息。协议将使参与数码贸易的消费者和商家受益，尤其是中小微型企业。

参与谈判的成员有少数仍在继续进行内部磋商或国内进程，联合召集人承诺在未来几个月，继续与这些成员接触，以扩大参与度。

这个联合声明倡议目前有约90个参与者，占全球贸易的90％以上。它鼓励世贸组织所有160多个成员支持和加入这一倡议，并向世贸组织成员宣传谈判达成的规则对促进电子交易的好处。

参与者未来将讨论那些对数码贸易极为重要，但还未纳入协议内容的课题，并保留建议修订协议的权利。