市场情绪改善 海指企稳微跌0.12%

美国个人消费支出价格指数（PCE）公布前，投资者紧张情绪有所缓和。新加坡海峡时报指数星期五（7月26日）在开盘测试3410点的近期低位后，回弹企稳。海指闭市小幅下滑3.98点或0.12%，闭市报3426.47点。全周下滑0.61%。

亚太其他主要市场虽走势分歧，但整体情绪好转，涨多跌少。其中，深圳上涨1.43%，领涨区域市场；首尔和悉尼分别上涨0.78%和0.76%；吉隆坡、上海和香港的涨幅介于0.03%至0.14%；东京和台湾则分别下滑0.64%和3.29%。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）在接受《联合早报》采访时说，美国6月核心PCE预计为2.5%，低于5月的2.6%。如果通胀数据低于预期，市场情绪会进一步得到改善。

他还说，本周海指中的银行股和房地产投资信托都有所上涨，这主要得益于美国经济可能会“软着陆”的预期。本地股市的走势还将主要取决于公司财报情况。其中，大华银行和华侨银行将分别与8月1日和8月2日公布业绩报告。

降息或影响银行股走势

辉立证券投资组合经理韩巍博士说，隔夜美股跌幅收窄缓和了投资者的情绪。如果美国通胀数据继续改善，将增加降息概率。不过，降息可能影响银行股走势，从而使海指的上行空间有限。

新加坡股市全场成交量11亿1000万股，总成交额11亿1000万元。上升股349只，下跌股186只。

成份股方面，17只上扬，八只下滑，五只持平。

涨幅居前的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和海庭（Seatrium），前者大涨8.33%，收报2.6元；后者起2.04%，收报1.5元。跌幅最大的是新翔集团（SATS）和丰树物流信托 （Mapletree Logistics Trust），分别滑落2.18%和1.52%，收报3.14元和1.3元。

其他个股消息方面，新航工程（SIA Engineering）公布2024／2025财年第一季业务报告，集团截止6月底营收同比增长2.6%至2亿6870万元，净利同比增长23%至3320万元。集团闭市股价为2.29元，跌0.87%。

吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）今年上半年每单位派息（DPU）同比减9.9％至4.549分，净房地产收入（NPI）增4.2％至1亿3265万元。信托闭市报1.9元，跌0.52%。

先锋医疗产业信托（First REIT）今年上半年每单位派息同比降3.2%，报1.2分。信托租金及其他收入下滑3.7%至5200万元，净房地产及其他收入跌4.1％至5030万元。信托闭市股价维持在0.255元。

豪利控股（Oxley Holdings）发布文告，针对集团执行主席陈积光被指涉及意大利威尼斯贿赂案的公告，陈积光告知董事会，他曾在2016年考虑过购买皮利（Pili）土地的建议。但因开发成本太高，集团没有进行后续谈判。除此之外，公报的内容都正确。陈积光也证实，购买两座建筑多纳宫（Palazzo Donà）和帕帕多波利宫（Palazzo Papadopoli）是属于他的个人投资。集团股价闭市维持在7.9分。

Rex国际（Rex International）和长信传媒（G.H.Y Culture & Media）发布盈利预警，预计截至6月底的上半年业绩将出现净亏损。前者闭市股价涨1.8%至0.113元，后者股价维持在0.168元。