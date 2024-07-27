主席王发顺也是安联收购计划财务顾问高管 英康保险：他已自行回避

针对英康保险委任摩根士丹利为安联收购计划的财务顾问，而英康保险主席王发顺又是摩根士丹利高管，英康保险澄清指出，王发顺已回避了参与这项委任的决定。

自德国金融服务巨头安联（Allianz）上星期三（7月17日）宣布出价15亿欧元（约22亿新元），拟要买下英康保险的至少51％股份，旨在加速增长和建立一家“有很强竞争力的综合业务保险公司”后，多名业界人士反映，这违背英康保险最初的社会宗旨。

随后，围绕这项收购案的争议继续发酵。新浮现的争议点包括英康保险委任了摩根士丹利（Morgan Stanley）为此次收购案的财务顾问，而英康保险主席王发顺也在摩根士丹利工作，是后者高管，这当中是否存在利益冲突。

英康保险指出，身为摩根士丹利的高管，主席王发顺回避参与董事会委任财务顾问的决定。（职总提供）

王发顺自行回避委任摩根士丹利决定

王发顺在摩根士丹利工作超过20年，现任该公司东南亚业务的主席兼首席执行官。

英康保险在星期六（27日）凌晨时分发表澄清说，王发顺作为摩根士丹利高管，他在董事会委任摩根士丹利的决定中，已自行回避。

英康保险说：“摩根士丹利是在经过慎重的挑选过程后，被委任为英康保险的财务顾问。它们之所以被委任，是基于它们在保险交易方面的资历、交易团队的经验，以及对英康保险有着深入了解。”

英康保险也指出，委任摩根士丹利的决定，首先由审计委员会检讨，然后再由董事会全体批准。

公司指出，英康保险没有任何一名董事与献议方安联有关联，所有董事在推荐这项献议中被视为独立。

英康保险董事会由12名董事组成，其中10人是独董，由一位首席独董领导。收购计划初期，董事会就成立指导委员会，主席和大部分成员都为独董，负责确保保单持有人和少数股东的利益得到考虑，并向整个董事会提出建议。

“为了达到良好企业治理标准，董事会将成立一个由首席独立董事担任主席，并完全由独董组成的独立委员会，来选择和委任一个独立财务顾问。”

这个独立财务顾问，职责有别于负责收购案本身的财务顾问摩根士丹利，将负责在一份综合文件中提出董事会是否该推荐股东接受或拒绝献议的建议。

英康前总裁陈诸杰：交易是在“违背诚信”

此前，职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）星期四（25日）澄清，收购完成后它依旧是英康保险主要股东，为低收入者提供价格非常具竞争力的产品。

不过，英康前总裁陈诸杰称交易是在“违背诚信”，因为两年前职总英康从合作社转向企业化时，职总创优企业合作社曾承诺，它此后仍然会是新公司的大股东。