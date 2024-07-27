五问五答了解安联收购英康保险争议

德国金融服务巨头安联收购英康保险大部分股权的计划引发争议，《联合早报》整理五问五答要点，与读者一起了解来龙去脉。

问：收购计划为什么会引起争议？

反对者关注英康保险易手后，会否违背当初成立，为低收入群体提供保障的社会宗旨。尽管英康承诺初衷不改，但人们担忧，一旦安联成为大股东，作为一家全球金融服务企业，安联将以利润最大化为导向。

英康前总裁陈诸杰认为，产生改变只是时间问题，是大势所趋。对一般消费者而言，他们担心保费可能提高。

问：收购完成后，职总创优企业合作社依旧是英康保险主要股东，这跟大股东有何不同？

研究企业治理的新加坡国立大学商学院教授麦润田解释说，主要（substantial）股东一般指持有至少5%表决权的一方，有别于持有超过50%股权的大股东（majority shareholder）。

收购若完成，安联持有至少51%股份，将成为可控制公司收益和大部分决策的大股东。

不过，安联不能独自决定一些事项，因为更改公司章程须获75%股东批准。麦润田认为，若英康有把对社会的承诺纳入公司章程，只要安联持股情况不变，公司章程很难改变。

问：除了职总创优企业合作社，英康保险还有哪些股东？它们的决定能改变什么吗？

大股东职总创优企业合作社目前持英康保险72.8％股权，它将在股东大会投票支持这项每股40.58元的收购要约。

其余股份主要由散户投资者持有，由于这部分股权不多，安联要取得至少51%股份应不成问题。至于职总创优企业合作社在安联完成收购后最终会获多少股权，这取决于多少小股东接受献议。

问：收购计划是否已成定局？

交易有待获得英康保险股东和新加坡金融管理局的批准。若没当局批准，有可能告吹。

金管局发言人指出，当局对持牌保险公司的潜在股东进行评估时，考量因素包括业绩记录、财务稳健性、声誉、适当性，以及其风险管理系统和流程，是否与持牌实体的业务规模和复杂程度相称。

问：安联收购英康保险有什么商业好处？

职总创优企业合作社主席林文兴指出，保险市场由区域和国际业者主导，引进拥有强劲保险和资产管理能力的国际保险业者，是为了加强英康保险竞争力。

过去10年，英康保险在新加坡人寿保险的市场份额不足10%，若安联成为大股东，将使英康保险符合市场需求，加强长期韧力。