业界：新法案加重企业服务商成本 却可淘汰害群之马

为加强反洗钱的力度，新加坡在本月初通过了企业服务供应商法案，以及公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案的增修。根据新规定，不履行侦查和防止洗钱义务的供应商所面对的罚款，将从2万5000元提高到10万元，是之前的四倍。

为加强打击洗钱，新加坡不久前通过新法案，规定所有在新加坡提供企业服务的公司，都必须向会计与企业管制局（ACRA）登记注册，不履行侦查和防止洗钱义务的供应商也将面对比以前多三倍的罚款。

业界认为，服务商的合规成本将增加，却有助淘汰业内的害群之马，也不影响外国企业到新加坡设立总部的意愿。

去年，新加坡查获30亿元洗钱案，使洗钱问题成为公众高度关注的话题。本月初，新加坡通过了企业服务供应商法案，以及公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案的增修，以加强反洗钱的力度。

国际审计、税务与咨询公司Forvis Mazars合伙人林翰永接受《联合早报》采访时说，虽然法案规定了更严厉的处罚，和制定了更严格的要求，特别是代理董事安排方面，但这估计不影响外国企业在新加坡设立总部的意愿。

业者：服务商接下来或调高收费

林翰永也是Forvis Mazars新加坡外包兼亚太区企业秘书服务负责人。他指出，法案主要将造成服务商的合规成本增加，为了因应新法规，服务商接下来可能会调高收费。

根据企业服务供应商法案，不履行侦查和防止洗钱义务的供应商所面对的罚款，将从2万5000元提高到10万元，是之前的四倍。

接下来，只有企业服务供应商安排的人，可以担任代理董事，违反规定者将被处以最高1万元罚款。服务商也须确保它们安排的代理董事是适合人选，否则可能面对最高10万元罚款。

业者：小服务商须重新思考经营策略

林翰永认为，更重的罚款可能会促使现有的服务商，特别是人数少于10人的小公司，重新思考经营策略。

为客户提供会计与秘书服务，共展联盟（U Ventures）负责人许绮芸受访时指出，不论是为本地或海外客户注册成立公司，都要完成“了解你的客户”（know your customer，简称KYC）程序。她根据不同的业务风险程度，收取不同费用。

“例如成立加密货币公司、石油贸易公司，这些很有可能成为洗钱的途径，我们会格外留意。若发现客户有洗钱嫌疑，我们有责任举报。”

许绮芸在这行有14年经验，也曾举报客户洗钱。她认为，新规定增加合规成本，但有助淘汰行业内的害群之马。

“我们进行KYC，须要了解客户的资金来源，有时多问两句会被嫌麻烦。有些同行为了抢客户，收取非常低的费用，甚至愿意给客户许多方便。以后，遇到客户抱怨，我们可以回应，我们是按规定办事，否则将面对严重后果。”

在上百家公司担任董事者仅0.04％

去年12月，曾担任980家公司董事的37岁男子谢勇，因未履行董事的监管职责，导致部分公司银行户头被用来接收和转移逾700万元诈骗赃款，被判入狱四周，以及罚款5万7000元。

谢勇开设的企业服务公司，提供包括代理董事、公司秘书服务和公司注册地址的配套服务，只收取700元。

谢勇因被本地银行列入黑名单，无法为客户开设银行户头，还找了公司职员的51岁母亲兰芳，代替他担任客户公司的代理董事，每次给50元作为酬劳。兰芳担任董事的公司，也被用来转移赃款。

包括谢勇在内，会计与企业管制局去年提告了九名失责的代理董事。据当局统计，包括一般董事和代理董事，只有0.04％在100多家公司担任董事。

目前，本地有将近3000家企业服务供应商受当局监管。自2021年至今年6月，会计与企业管制局处罚了41家服务商和注册合格人员（registered qualified individuals）。在其中31起案件中，服务商或个人的注册被取消或暂停。